Цей новий смартфон Samsung протестували на міцність: результат здивував навіть експертів (відео)

Цього року Samsung представила нову модель у лінійці флагманів на Android - Galaxy S25 Edge, головною особливістю якої став ультратонкий корпус. І практично відразу пристрій став об'єктом гарячих обговорень.

Про те, які результати тесту на міцність показав Galaxy S25 Edge, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority , що спеціалізується на новинах зі світу Android і технологій.

У чому компроміс Galaxy S25 Edge

У випадку з Galaxy S25 Edge компроміси очевидні: тонкий корпус - це, звісно, гарно і зручно, але така конструкція вимагає жертв в об'ємі батареї і викликає питання до міцності корпусу. Крім того, новинка виявилася відчутно дорожчою за інші моделі серії - і все заради дизайну.

Що трапилося зі смартфоном під час тесту

При падінні обличчям вниз зі звичайної висоти (приблизно з рівня вуха під час розмови) екран моментально тріснув - навіть незважаючи на наявність захисного скла Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

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Під час подальших падінь на задню панель, виконану зі скла Victus 2, також з'явилися відколи й тріщини. Рамка корпусу почала деформуватися при бічних ударах, але екран продовжував працювати.

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Загалом, пристрій не розвалився і зберіг функціональність, але на тлі очікуваної якості збірки в серії S25 результат має непереконливий вигляд, особливо з огляду на преміальну ціну моделі Edge.

Купувати чи не купувати?

Чи виправданий такий дизайн і чи варто жертвувати надійністю заради ультратонкого корпусу? Galaxy S25 Edge - смартфон, який надихає одних і викликає сумніви в інших.