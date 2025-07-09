Чому Європа має інвестувати в Україну саме зараз: відповідь єврокомісара

Європейські компанії готові працювати в Україні вже зараз, попри війну. Тому майбутня конференція у Римі стане ключовою подією.
Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю РБК-Україна.
Конференція з відновлення України розпочнеться найближчими днями. Євросоюз очікує, що вона стане потужною політичною і фінансовою платформою.
Як зазначила Марта Кос, захід дасть змогу узгодити подальші кроки у відбудові України, а також підписати нові фінансові угоди.
"Ця конференція дуже важлива для мене, тому що ми маємо зберегти міжнародну увагу до відновлення України під час війни, а особливо після", - наголосила єврокомісарка.
За її словами, європейські компанії активно готуються до роботи в Україні або вже її розпочали.
Подібні настрої вона зафіксувала під час бізнес-конференцій у Гаазі, Парижі та Копенгагені. Весною в Брюсселі вже відбулася велика зустріч бізнесу, де зібралися понад 400 компаній. Захід у Римі обіцяє бути ще масштабнішим.
До конференції долучаються ключові фінансові установи - Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк.
Кос зазначає, це свідчить про широку міжнародну підтримку планів відновлення України.
"І я також відверто кажу приватним компаніям: знаєте, зараз саме час їхати туди, саме час інвестувати", - сказала вона.
Окремо Кос відзначила роль України як лідера в оборонних технологіях, зокрема в розробці дронів. Вона вважає, що європейські країни мають чого навчитися у Києва:
"Ви розробили багато озброєнь, особливо дронів, під час війни, ви постійно їх вдосконалюєте", - зазначила Кос.
Президент України Володимир Зеленський, як очікується, прибуде до Риму 9 липня.
Згідно з даними італійських медіа, він проведе зустріч із президентом Італії Серджо Маттареллою, заплановану на 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).
Уже 10-11 липня в столиці Італії відбудеться Конференція з відновлення України. Українську делегацію на заході очолить перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Мета делегації - представити бачення українського уряду щодо ключових напрямків відновлення країни, зокрема постраждалих регіонів та критичної інфраструктури, а також залучити нові інвестиції.
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