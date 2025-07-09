Почему Европа должна инвестировать в Украину именно сейчас: ответ еврокомиссара

Конференция по восстановлению Украины начнется в ближайшие дни. Евросоюз ожидает, что она станет мощной политической и финансовой платформой.

Как отметила Марта Кос, мероприятие позволит согласовать дальнейшие шаги в восстановлении Украины, а также подписать новые финансовые соглашения.

"Эта конференция очень важна для меня, потому что мы должны сохранить международное внимание к восстановлению Украины во время войны, а особенно после", - подчеркнула еврокомиссар.

По ее словам, европейские компании активно готовятся к работе в Украине или уже ее начали.

Подобные настроения она зафиксировала во время бизнес-конференций в Гааге, Париже и Копенгагене. Весной в Брюсселе уже состоялась большая встреча бизнеса, где собрались более 400 компаний. Мероприятие в Риме обещает быть еще более масштабным.

Инвестиции в Украину

К конференции присоединяются ключевые финансовые учреждения - Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк.

Кос отмечает, это свидетельствует о широкой международной поддержке планов восстановления Украины.

"И я также откровенно говорю частным компаниям: знаете, сейчас самое время ехать туда, самое время инвестировать", - сказала она.

Отдельно Кос отметила роль Украины как лидера в оборонных технологиях, в частности в разработке дронов. Она считает, что европейским странам есть чему поучиться у Киева:

"Вы разработали много вооружений, особенно дронов, во время войны, вы постоянно их совершенствуете", - отметила Кос.