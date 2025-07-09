Почему Европа должна инвестировать в Украину именно сейчас: ответ еврокомиссара

Европейские компании готовы работать в Украине уже сейчас, несмотря на войну. Поэтому предстоящая конференция в Риме станет ключевым событием.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью РБК-Украина.
Конференция по восстановлению Украины начнется в ближайшие дни. Евросоюз ожидает, что она станет мощной политической и финансовой платформой.
Как отметила Марта Кос, мероприятие позволит согласовать дальнейшие шаги в восстановлении Украины, а также подписать новые финансовые соглашения.
"Эта конференция очень важна для меня, потому что мы должны сохранить международное внимание к восстановлению Украины во время войны, а особенно после", - подчеркнула еврокомиссар.
По ее словам, европейские компании активно готовятся к работе в Украине или уже ее начали.
Подобные настроения она зафиксировала во время бизнес-конференций в Гааге, Париже и Копенгагене. Весной в Брюсселе уже состоялась большая встреча бизнеса, где собрались более 400 компаний. Мероприятие в Риме обещает быть еще более масштабным.
К конференции присоединяются ключевые финансовые учреждения - Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк.
Кос отмечает, это свидетельствует о широкой международной поддержке планов восстановления Украины.
"И я также откровенно говорю частным компаниям: знаете, сейчас самое время ехать туда, самое время инвестировать", - сказала она.
Отдельно Кос отметила роль Украины как лидера в оборонных технологиях, в частности в разработке дронов. Она считает, что европейским странам есть чему поучиться у Киева:
"Вы разработали много вооружений, особенно дронов, во время войны, вы постоянно их совершенствуете", - отметила Кос.
Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, прибудет в Рим 9 июля.
Согласно данным итальянских медиа, он проведет встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой, запланированную на 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву).
Уже 10-11 июля в столице Италии состоится Конференция по восстановлению Украины. Украинскую делегацию на мероприятии возглавит первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.
Цель делегации - представить видение украинского правительства относительно ключевых направлений восстановления страны, в частности пострадавших регионов и критической инфраструктуры, а также привлечь новые инвестиции.
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