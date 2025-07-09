ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чому Європа має інвестувати в Україну саме зараз: відповідь єврокомісара

Середа 09 липня 2025 09:24
UA EN RU
Чому Європа має інвестувати в Україну саме зараз: відповідь єврокомісара Фото: Єврокомісар з розширення Марта Кос (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко, Мілан Лєліч

Європейські компанії готові працювати в Україні вже зараз, попри війну. Тому майбутня конференція у Римі стане ключовою подією.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю РБК-Україна.

Конференція з відновлення України розпочнеться найближчими днями. Євросоюз очікує, що вона стане потужною політичною і фінансовою платформою.

Як зазначила Марта Кос, захід дасть змогу узгодити подальші кроки у відбудові України, а також підписати нові фінансові угоди.

"Ця конференція дуже важлива для мене, тому що ми маємо зберегти міжнародну увагу до відновлення України під час війни, а особливо після", - наголосила єврокомісарка.

За її словами, європейські компанії активно готуються до роботи в Україні або вже її розпочали.

Подібні настрої вона зафіксувала під час бізнес-конференцій у Гаазі, Парижі та Копенгагені. Весною в Брюсселі вже відбулася велика зустріч бізнесу, де зібралися понад 400 компаній. Захід у Римі обіцяє бути ще масштабнішим.

Інвестиції в Україну

До конференції долучаються ключові фінансові установи - Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк.

Кос зазначає, це свідчить про широку міжнародну підтримку планів відновлення України.

"І я також відверто кажу приватним компаніям: знаєте, зараз саме час їхати туди, саме час інвестувати", - сказала вона.

Окремо Кос відзначила роль України як лідера в оборонних технологіях, зокрема в розробці дронів. Вона вважає, що європейські країни мають чого навчитися у Києва:

"Ви розробили багато озброєнь, особливо дронів, під час війни, ви постійно їх вдосконалюєте", - зазначила Кос.

Анонс поїздки Зеленського в Рим

Президент України Володимир Зеленський, як очікується, прибуде до Риму 9 липня.

Згідно з даними італійських медіа, він проведе зустріч із президентом Італії Серджо Маттареллою, заплановану на 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Уже 10-11 липня в столиці Італії відбудеться Конференція з відновлення України. Українську делегацію на заході очолить перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Мета делегації - представити бачення українського уряду щодо ключових напрямків відновлення країни, зокрема постраждалих регіонів та критичної інфраструктури, а також залучити нові інвестиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Євросоюз Рим
Новини
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Аналітика
"Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях