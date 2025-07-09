Чому Європа має інвестувати в Україну саме зараз: відповідь єврокомісара

Європейські компанії готові працювати в Україні вже зараз, попри війну. Тому майбутня конференція у Римі стане ключовою подією.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю РБК-Україна.

Конференція з відновлення України розпочнеться найближчими днями. Євросоюз очікує, що вона стане потужною політичною і фінансовою платформою.

Як зазначила Марта Кос, захід дасть змогу узгодити подальші кроки у відбудові України, а також підписати нові фінансові угоди.

"Ця конференція дуже важлива для мене, тому що ми маємо зберегти міжнародну увагу до відновлення України під час війни, а особливо після", - наголосила єврокомісарка.

За її словами, європейські компанії активно готуються до роботи в Україні або вже її розпочали.

Подібні настрої вона зафіксувала під час бізнес-конференцій у Гаазі, Парижі та Копенгагені. Весною в Брюсселі вже відбулася велика зустріч бізнесу, де зібралися понад 400 компаній. Захід у Римі обіцяє бути ще масштабнішим.

Інвестиції в Україну

До конференції долучаються ключові фінансові установи - Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк.

Кос зазначає, це свідчить про широку міжнародну підтримку планів відновлення України.

"І я також відверто кажу приватним компаніям: знаєте, зараз саме час їхати туди, саме час інвестувати", - сказала вона.

Окремо Кос відзначила роль України як лідера в оборонних технологіях, зокрема в розробці дронів. Вона вважає, що європейські країни мають чого навчитися у Києва:

"Ви розробили багато озброєнь, особливо дронів, під час війни, ви постійно їх вдосконалюєте", - зазначила Кос.