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Почему Европа должна инвестировать в Украину именно сейчас: ответ еврокомиссара

Среда 09 июля 2025 09:24
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Почему Европа должна инвестировать в Украину именно сейчас: ответ еврокомиссара Фото: Еврокомиссар по расширению Марта Кос (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко, Милан Лелич

Европейские компании готовы работать в Украине уже сейчас, несмотря на войну. Поэтому предстоящая конференция в Риме станет ключевым событием.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью РБК-Украина.

Конференция по восстановлению Украины начнется в ближайшие дни. Евросоюз ожидает, что она станет мощной политической и финансовой платформой.

Как отметила Марта Кос, мероприятие позволит согласовать дальнейшие шаги в восстановлении Украины, а также подписать новые финансовые соглашения.

"Эта конференция очень важна для меня, потому что мы должны сохранить международное внимание к восстановлению Украины во время войны, а особенно после", - подчеркнула еврокомиссар.

По ее словам, европейские компании активно готовятся к работе в Украине или уже ее начали.

Подобные настроения она зафиксировала во время бизнес-конференций в Гааге, Париже и Копенгагене. Весной в Брюсселе уже состоялась большая встреча бизнеса, где собрались более 400 компаний. Мероприятие в Риме обещает быть еще более масштабным.

Инвестиции в Украину

К конференции присоединяются ключевые финансовые учреждения - Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк.

Кос отмечает, это свидетельствует о широкой международной поддержке планов восстановления Украины.

"И я также откровенно говорю частным компаниям: знаете, сейчас самое время ехать туда, самое время инвестировать", - сказала она.

Отдельно Кос отметила роль Украины как лидера в оборонных технологиях, в частности в разработке дронов. Она считает, что европейским странам есть чему поучиться у Киева:

"Вы разработали много вооружений, особенно дронов, во время войны, вы постоянно их совершенствуете", - отметила Кос.

Анонс поездки Зеленского в Рим

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, прибудет в Рим 9 июля.

Согласно данным итальянских медиа, он проведет встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой, запланированную на 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Уже 10-11 июля в столице Италии состоится Конференция по восстановлению Украины. Украинскую делегацию на мероприятии возглавит первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Цель делегации - представить видение украинского правительства относительно ключевых направлений восстановления страны, в частности пострадавших регионов и критической инфраструктуры, а также привлечь новые инвестиции.

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