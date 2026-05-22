ЄС може відкласти санкції проти китайського постачальника чипів для РФ, - Reuters

17:17 22.05.2026 Пт
2 хв
Санкції введено, але діяти вони почнуть не відразу
aimg Валерія Абабіна
ЄС може відкласти санкції проти китайського постачальника чипів для РФ, - Reuters Фото: ЄС відклали санкції на 9 місяців (Getty Images)
Єврокомісія запропонувала дев'ятимісячне відтермінування санкцій проти китайського виробника напівпровідників Yangzhou Yangjie Electronic. Компанія потрапила під санкції за постачання чипів для російської зброї, але без перехідного періоду автовиробники ЄС залишаться без комплектуючих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Yangzhou Yangjie Electronic залишиться у санкційному списку ЄС, але протягом дев'яти місяців компанії зможуть продовжувати з нею співпрацю - щоб знайти альтернативних постачальників і уникнути "серйозних збоїв" у виробництві.

Для набрання чинності пропозиція потребує одностайного схвалення всіх країн ЄС.

Речник Єврокомісії пояснив, чому компанія взагалі опинилася під санкціями: "Її продукцію було знайдено в безпілотниках та планируючих бомбах, що використовуються російськими військами в Україні".

Водночас він визнав необхідність балансу: "Мета наших санкцій - змінити поведінку, і ми прагнемо знайти баланс, щоб переконатися, що вони не матимуть значного впливу на ЄС".

Проблема виникла через те, що європейські автовиробники переключилися на Yangzhou Yangjie після того, як попередні китайські постачальники мікросхем потрапили до санкційних списків у попередніх пакетах.

Нагадаємо, 23 квітня ЄС офіційно затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії - один із найбільших за останні роки.

До списку потрапили 36 організацій енергетичного сектору, 46 суден "тіньового флоту", а також китайські компанії, що постачали товари подвійного призначення для російського ВПК.

За даними СЗР України, понад 90% підсанкційних технологій Росія отримує через Китай - насамперед напівпровідники та електроніку для виробництва озброєння.

