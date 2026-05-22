ЄС може відкласти санкції проти китайського постачальника чипів для РФ, - Reuters

Єврокомісія запропонувала дев'ятимісячне відтермінування санкцій проти китайського виробника напівпровідників Yangzhou Yangjie Electronic. Компанія потрапила під санкції за постачання чипів для російської зброї, але без перехідного періоду автовиробники ЄС залишаться без комплектуючих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Yangzhou Yangjie Electronic залишиться у санкційному списку ЄС, але протягом дев'яти місяців компанії зможуть продовжувати з нею співпрацю - щоб знайти альтернативних постачальників і уникнути "серйозних збоїв" у виробництві.

Для набрання чинності пропозиція потребує одностайного схвалення всіх країн ЄС.

Речник Єврокомісії пояснив, чому компанія взагалі опинилася під санкціями: "Її продукцію було знайдено в безпілотниках та планируючих бомбах, що використовуються російськими військами в Україні".

Водночас він визнав необхідність балансу: "Мета наших санкцій - змінити поведінку, і ми прагнемо знайти баланс, щоб переконатися, що вони не матимуть значного впливу на ЄС".

Проблема виникла через те, що європейські автовиробники переключилися на Yangzhou Yangjie після того, як попередні китайські постачальники мікросхем потрапили до санкційних списків у попередніх пакетах.