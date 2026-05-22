ЕС может отложить санкции против китайского поставщика чипов для РФ, - Reuters

Еврокомиссия предложила девятимесячную отсрочку санкций против китайского производителя полупроводников Yangzhou Yangjie Electronic. Компания попала под санкции за поставки чипов для российского оружия, но без переходного периода автопроизводители ЕС останутся без комплектующих.

Yangzhou Yangjie Electronic останется в санкционном списке ЕС, но в течение девяти месяцев компании смогут продолжать с ней сотрудничество - чтобы найти альтернативных поставщиков и избежать "серьезных сбоев" в производстве.

Для вступления в силу предложение требует единодушного одобрения всех стран ЕС.

Представитель Еврокомиссии объяснил, почему компания вообще оказалась под санкциями: "Ее продукция была найдена в беспилотниках и планирующих бомбах, используемых российскими войсками в Украине".

В то же время он признал необходимость баланса: "Цель наших санкций - изменить поведение, и мы стремимся найти баланс, чтобы убедиться, что они не будут иметь значительного влияния на ЕС".

Проблема возникла из-за того, что европейские автопроизводители переключились на Yangzhou Yangjie после того, как предыдущие китайские поставщики микросхем попали в санкционные списки в предыдущих пакетах.