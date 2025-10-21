Чому "стіна дронів" викликала суперечки в ЄС: експерти пояснили причини

Так звана "cтіна дронів" викликала суперечки в ЄС, оскільки вона мала покривати лише країни Центрально-Східної Європи, але це підтримали не всі країни-члени.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію".

Проти "cтіни дронів", яка покривала лише б східний фланг ЄС, розташований найближче до Росії, виступили Франція, Німеччина та деякі інші країни, про що повідомляло видання Politico.

Науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Рафаель Лос зазначив, що частина країн ЄС і НАТО розкритикувала ініціативу, вважаючи її занадто зосередженою на східному фланзі.

Водночас, за його словами, російські безпілотники становлять загрозу і для інших регіонів Європи, а сама пропозиція була недостатньо продумана.

При цьому неважливо, що ідея "стіни" передбачає рівень безпеки від вторгнень безпілотників, який жодна система ніколи не може повністю гарантувати.

Зауваження щодо "стіни дронів" мають, перш за все, політичний характер, згоден старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Ан тон Земляний.

"Франція, Німеччина, Італія та Іспанія - це центральні країни ЄС, і вони намагаються вдавати, що ситуація з безпекою в Європі під контролем. Тому власне вони не надто охоче підтримують різкі реформи у сфері безпеки", - сказав експерт.

Реагуючи на ці зауваження, Єврокомісія перетворила "cтіну дронів" на "Європейську ініціативу протидії дронам". Вона вже має покривати всю територію Євросоюзу.

