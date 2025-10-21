Почему "стена дронов" вызвала споры в ЕС: эксперты объяснили причины

Так называемая "cтена дронов" вызвала споры в ЕС, поскольку она должна была покрывать только страны Центрально-Восточной Европы, но это поддержали не все страны-члены.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию".

Против "стены дронов", которая покрывала бы лишь восточный фланг ЕС, расположенный ближе всего к России, выступили Франция, Германия и некоторые другие страны, о чем сообщало издание Politico.

Научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Рафаэль Лос отметил, что часть стран ЕС и НАТО подвергла критике инициативу, считая ее слишком сосредоточенной на восточном фланге.

В то же время, по его словам, российские беспилотники представляют угрозу и другим регионам Европы, а само предложение было недостаточно продумано.

При этом неважно, что идея "стены" предполагает уровень безопасности от вторжений беспилотников, который ни одна система никогда не может полностью гарантировать.

Замечания по "стене дронов" имеют, прежде всего, политический характер, согласен старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной.

"Франция, Германия, Италия и Испания - это центральные страны ЕС, и они пытаются делать вид, что ситуация с безопасностью в Европе под контролем. Поэтому собственно они не слишком охотно поддерживают резкие реформы в сфере безопасности", - сказал эксперт.

Реагируя на эти замечания, Еврокомиссия превратила "стену дронов" в "Европейскую инициативу противодействия дронам". Она уже должна покрывать всю территорию Евросоюза.