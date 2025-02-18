Чому арабські країни проти переселення палестинців з Сектору Газа: пояснення експерта

В арабських країнах відносно палестинців у широкому сенсі існує історичний сентимент. Тому вони проти переселення з Сектору Газа.

Залаят висловив сумнів щодо готовності будь-якої країни на Близькому Сході погодитися на прийом великої кількості палестинців.

За його словами, крім значного економічного навантаження, протягом 80 років арабські країни формували позицію про підтримку палестинців у їхньому прагненні відстояти свої права на Палестину. Через це вони не можуть раптово змінити свою позицію та прийняти переселенців, навіть якщо їм буде запропоновано фінансову компенсацію.

Ідею щодо переселення палестинців відкинув Єгипет - держава, що має спільний кордон із Сектором Газа і розглядається головою Білого дому Дональдом Трампом як один із можливих напрямків для переселення палестинців.

Натомість влада Єгипту планує запропонувати ініціативу, спрямовану на комплексне відновлення Сектора Газа. Основною метою цього плану є забезпечення палестинцям можливості "продовження присутності на своїй землі відповідно до законних прав". Аналогічну позицію займає Йорданія - сусідня з Ізраїлем країна, яка, як і більшість держав регіону, підтримує право палестинського народу залишатися на своїй землі.