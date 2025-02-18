Почему арабские страны против переселения палестинцев из Сектора Газа: объяснение эксперта

В арабских странах в отношении палестинцев в широком смысле существует исторический сентимент. Поэтому они против переселения из Сектора Газа.

Залаят выразил сомнение относительно готовности любой страны на Ближнем Востоке согласиться на прием большого количества палестинцев.

По его словам, помимо значительной экономической нагрузки, на протяжении 80 лет арабские страны формировали позицию о поддержке палестинцев в их стремлении отстоять свои права на Палестину. Поэтому они не могут внезапно изменить свою позицию и принять переселенцев, даже если им будет предложена финансовая компенсация.

Идею о переселении палестинцев отверг Египет - государство, имеющее общую границу с Сектором Газа и рассматриваемое главой Белого дома Дональдом Трампом как одно из возможных направлений для переселения палестинцев.

Зато власти Египта планируют предложить инициативу, направленную на комплексное восстановление Сектора Газа. Основной целью этого плана является обеспечение палестинцам возможности "продолжения присутствия на своей земле в соответствии с законными правами". Аналогичную позицию занимает Иордания - соседняя с Израилем страна, которая, как и большинство государств региона, поддерживает право палестинского народа оставаться на своей земле.