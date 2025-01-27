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Чоловіку нардепа Кормишкіної обрали запобіжний захід

Фото: чоловіку нардепа Кормишкіної ВАКС обрав запобіжний захід (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід чоловіку народної депутатки Ірини Кормишкіної Юрію, у вигляді застави розміром 15 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ВАКС.

Згідно з рішенням суду, підприємець зобов'язаний: 

  • не відлучатися з Одеської та Миколаївської областей;
  • не спілкуватись з низкою осіб;
  • повідомляти про зміну місць проживання та роботи.

Справа проти Кормишкіних 

У жовтні 2024-го Ірині Кормишкіній оголосили підозру у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень, який вона заволоділа протягом 2021-2022 років. 

23 січня 2025-го Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) й Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили її чоловіку Юрію про підозру у легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб. 

Згідно з даними слідства, після того, як народна депутатка набула у власність кошти на суму понад 20 млн гривень, вона нібито передала їх у позику чоловіку, який за них придбав домоволодіння в Одеській області. 

Ані народний депутат, ані її чоловік не зазначали у декларації дані щодо будинку й двох земельних ділянок. 

Детальніше про те, хто така Ірина Кормишкіна, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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