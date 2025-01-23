Чоловік народної депутатки Кормишкіної отримав підозру

Правоохоронці повідомили чоловікові народної депутатки про підозру у легалізації незаконного майна. Йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України .

Джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про Юрія Кормишкіна, який є чоловіком Ірини Кормишкіної.

"НАБУ і САП повідомили чоловікові чинної народної депутатки України про підозру у легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб, а також у недекларуванні такого майна", - заявили в Бюро.

За даними слідства, у 2021-2022 роках нардепка набула у власність кошти на суму понад 20 млн гривень, які суттєво перевищували її законні доходи.

Надалі вона нібито передала їх у позику своєму чоловікові, який за них придбав домоволодіння в Одеській області, де подружжя наразі й проживає.

Крім того, правоохоронці зауважили, що ані народний депутат, ані її чоловік у декларації за 2023 рік не зазначили дані про згаданий будинок й дві земельні ділянки, які перебували у них в користуванні.

Дії Кормишкіна наразі кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України, згідно з чим, у разі доведення його провини, йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.