Мужу нардепа Кормышкиной избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения мужу народного депутата Ирины Кормышкиной Юрию, в виде залога в размере 15 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание ВАКС.
Согласно решению суда, предприниматель обязан:
В октябре 2024-го Ирине Кормышкиной объявили подозрение в незаконном обогащении на более 20 миллионов гривен, которым она завладела в течение 2021-2022 годов.
23 января 2025-го Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили ее мужу Юрию о подозрении в легализации имущества, которое его жена приобрела незаконным способом.
Согласно данным следствия, после того, как народный депутат приобрела в собственность средства на сумму более 20 млн гривен, она якобы передала их взаймы мужу, который за них приобрел домовладение в Одесской области.
Ни народный депутат, ни ее муж не отмечали в декларации данные о доме и двух земельных участках.
Подробнее о том, кто такая Ирина Кормышкина, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.