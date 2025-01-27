ua en ru
Пн, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Чоловіку нардепа Кормишкіної обрали запобіжний захід

Понеділок 27 січня 2025 12:26
UA EN RU
Чоловіку нардепа Кормишкіної обрали запобіжний захід Фото: чоловіку нардепа Кормишкіної ВАКС обрав запобіжний захід (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід чоловіку народної депутатки Ірини Кормишкіної Юрію, у вигляді застави розміром 15 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ВАКС.

Згідно з рішенням суду, підприємець зобов'язаний:

  • не відлучатися з Одеської та Миколаївської областей;
  • не спілкуватись з низкою осіб;
  • повідомляти про зміну місць проживання та роботи.

Справа проти Кормишкіних

У жовтні 2024-го Ірині Кормишкіній оголосили підозру у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень, який вона заволоділа протягом 2021-2022 років.

23 січня 2025-го Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) й Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили її чоловіку Юрію про підозру у легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб.

Згідно з даними слідства, після того, як народна депутатка набула у власність кошти на суму понад 20 млн гривень, вона нібито передала їх у позику чоловіку, який за них придбав домоволодіння в Одеській області.

Ані народний депутат, ані її чоловік не зазначали у декларації дані щодо будинку й двох земельних ділянок.

Детальніше про те, хто така Ірина Кормишкіна, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Чи може Путін поставити на паузу обстріли України до розмови з Трампом: думка експерта
Чи може Путін поставити на паузу обстріли України до розмови з Трампом: думка експерта
DAILY
Історик Анатолій Подольський: Сталінська диктатура також відповідальна за Голокост, який вчинили нацисти
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Історик Анатолій Подольський: Сталінська диктатура також відповідальна за Голокост, який вчинили нацисти