Чоловіку нардепа Кормишкіної обрали запобіжний захід

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ВАКС.

Згідно з рішенням суду, підприємець зобов'язаний:

не відлучатися з Одеської та Миколаївської областей;

не спілкуватись з низкою осіб;

повідомляти про зміну місць проживання та роботи.

Справа проти Кормишкіних

У жовтні 2024-го Ірині Кормишкіній оголосили підозру у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень, який вона заволоділа протягом 2021-2022 років.

23 січня 2025-го Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) й Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили її чоловіку Юрію про підозру у легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб.

Згідно з даними слідства, після того, як народна депутатка набула у власність кошти на суму понад 20 млн гривень, вона нібито передала їх у позику чоловіку, який за них придбав домоволодіння в Одеській області.

Ані народний депутат, ані її чоловік не зазначали у декларації дані щодо будинку й двох земельних ділянок.

Детальніше про те, хто така Ірина Кормишкіна, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.