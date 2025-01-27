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Мужу нардепа Кормышкиной избрали меру пресечения

Понедельник 27 января 2025 12:26
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Мужу нардепа Кормышкиной избрали меру пресечения Фото: мужу нардепа Кормышкиной ВАКС избрал меру пресечения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения мужу народного депутата Ирины Кормышкиной Юрию, в виде залога в размере 15 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание ВАКС.

Согласно решению суда, предприниматель обязан:

  • не отлучаться из Одесской и Николаевской областей;
  • не общаться с рядом лиц;
  • сообщать об изменении мест жительства и работы.

Дело против Кормышкиных

В октябре 2024-го Ирине Кормышкиной объявили подозрение в незаконном обогащении на более 20 миллионов гривен, которым она завладела в течение 2021-2022 годов.

23 января 2025-го Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили ее мужу Юрию о подозрении в легализации имущества, которое его жена приобрела незаконным способом.

Согласно данным следствия, после того, как народный депутат приобрела в собственность средства на сумму более 20 млн гривен, она якобы передала их взаймы мужу, который за них приобрел домовладение в Одесской области.

Ни народный депутат, ни ее муж не отмечали в декларации данные о доме и двух земельных участках.

Подробнее о том, кто такая Ирина Кормышкина, можно узнать в материале РБК-Украина.

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