Мужу нардепа Кормышкиной избрали меру пресечения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание ВАКС.

Согласно решению суда, предприниматель обязан:

не отлучаться из Одесской и Николаевской областей;

не общаться с рядом лиц;

сообщать об изменении мест жительства и работы.

Дело против Кормышкиных

В октябре 2024-го Ирине Кормышкиной объявили подозрение в незаконном обогащении на более 20 миллионов гривен, которым она завладела в течение 2021-2022 годов.

23 января 2025-го Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили ее мужу Юрию о подозрении в легализации имущества, которое его жена приобрела незаконным способом.

Согласно данным следствия, после того, как народный депутат приобрела в собственность средства на сумму более 20 млн гривен, она якобы передала их взаймы мужу, который за них приобрел домовладение в Одесской области.

Ни народный депутат, ни ее муж не отмечали в декларации данные о доме и двух земельных участках.

Подробнее о том, кто такая Ирина Кормышкина, можно узнать в материале РБК-Украина.