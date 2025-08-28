Чоловіків віком 18-22 років вже почали випускати за кордон

Виїзд молодих людей та депутаток місцевих рад за кордон

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 серпня оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 (включно) років перетинати кордон під час воєнного стану.

Такі чоловіки зобов'язані мати при собі не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ (у паперовому або електронному вигляді). Документи необхідно пред'являти в пунктах пропуску на вимогу працівника ДПСУ.

З початком повномасштабної війни в Україні запровадили обмеження на виїзд чоловіків від 18 до 60 років. Це рішення ухвалили для забезпечення мобілізації та виконання громадянами конституційного обов’язку із захисту країни.

Чоловіки віком від 18 до 25 років фактично не можуть бути призвані під час мобілізації. Водночас виїхати за кордон вони також не мали права.

Крім того, Кабінет міністрів 27 серпня скасував заборону виїзду за кордон під час воєнного стану жінок-депутаток місцевих рад. З міни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.