Війна в Україні

Чоловіків віком 18-22 років вже почали випускати за кордон

Фото: військовозобов'язані чоловіки у віці 18-22 років вже поїхали за кордон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Постанова Кабміну про дозвіл військовозобов'язаним чоловікам у віці 18-22 років набрала чинності. Дехто вже встиг виїхати.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телемарафону.

"Прикордонники вже мають перших охочих виїхати за кордон серед чоловіків 18-22 років. Хтось з них вже встиг оформитися", - додав Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що відповідні зміни вже набрали чинності.

Однак, за його словами, жінок-депутаток ще не випускають, адже скасування заборони ще не опублікували в "Урядовому кур'єрі".

 

Виїзд молодих людей та депутаток місцевих рад за кордон

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 серпня оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 (включно) років перетинати кордон під час воєнного стану.

Такі чоловіки зобов'язані мати при собі не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ (у паперовому або електронному вигляді). Документи необхідно пред'являти в пунктах пропуску на вимогу працівника ДПСУ.

З початком повномасштабної війни в Україні запровадили обмеження на виїзд чоловіків від 18 до 60 років. Це рішення ухвалили для забезпечення мобілізації та виконання громадянами конституційного обов’язку із захисту країни.

Чоловіки віком від 18 до 25 років фактично не можуть бути призвані під час мобілізації. Водночас виїхати за кордон вони також не мали права.

Крім того, Кабінет міністрів 27 серпня скасував заборону виїзду за кордон під час воєнного стану жінок-депутаток місцевих рад. З міни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

