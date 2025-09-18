Чоловіків серед вступників в аспірантуру в Україні у 4 рази більше, ніж жінок

За її словами, статистика у розрізі статі виявила значну диспропорцію.

"Чоловіків значно більше, ніж жінок, обирають вступ в аспірантуру", - зазначила Вакуленко.

Загалом на складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄВВ) зареєструвалися понад 16,3 тисячі осіб. Із них понад 13,1 тисячі - чоловіки (понад 80%). Жінки становлять трохи менше 20% - близько 3,2 тисяч осіб.

Таким чином, чоловіків серед потенційних аспірантів в Україні вчетверо більше, ніж жінок.