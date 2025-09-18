Чоловіків серед вступників в аспірантуру в Україні у 4 рази більше, ніж жінок

В Україні більшість охочих вступити в аспірантуру становлять чоловіки. Їхня частка перевищує 80% серед зареєстрованих на вступні іспити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані, презентовані директоркою Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяною Вакуленко під час пресконференції, присвяченої вступній кампанії.
За її словами, статистика у розрізі статі виявила значну диспропорцію.
"Чоловіків значно більше, ніж жінок, обирають вступ в аспірантуру", - зазначила Вакуленко.
Загалом на складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄВВ) зареєструвалися понад 16,3 тисячі осіб. Із них понад 13,1 тисячі - чоловіки (понад 80%). Жінки становлять трохи менше 20% - близько 3,2 тисяч осіб.
Таким чином, чоловіків серед потенційних аспірантів в Україні вчетверо більше, ніж жінок.
Нагадаємо, прийом заявок до аспірантури в Україні стартував 3 вересня. Подати документи можна через електронні кабінети, дозволяється до 5 заяв на бюджет і до 15 загалом. Зарахування на бюджет завершиться до 30 вересня, на контракт - до 20 жовтня.
РБК-Україна також писало, що з 2025 року МОН вперше запровадило критеріальний підхід до розподілу держзамовлення на підготовку аспірантів. Бюджетні місця (4917) розподілили між університетами за формульним принципом, враховуючи наукові показники, рейтинги та доброчесність. При цьому держзамовлення скоротили на 17%, найбільше . у галузі "Бізнес, адміністрування та право", тоді як пріоритет збережено за ІТ, інженерією та природничими науками.