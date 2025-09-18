RU

Общество Образование Деньги Изменения

Мужчин среди поступающих в аспирантуру в Украине в 4 раза больше, чем женщин

Фото: В 2025 году в Украине в аспирантуру поступают преимущественно мужчины (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине большинство желающих поступить в аспирантуру составляют мужчины. Их доля превышает 80% среди зарегистрированных на вступительные экзамены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, представленные директором Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяной Вакуленко во время пресс-конференции, посвященной вступительной кампании.

По ее словам, статистика в разрезе пола выявила значительную диспропорцию.

"Мужчин значительно больше, чем женщин, выбирают поступление в аспирантуру", - отметила Вакуленко.

Всего на сдачу единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕВВ) зарегистрировались более 16,3 тысячи человек. Из них более 13,1 тысячи - мужчины (более 80%). Женщины составляют чуть менее 20% - около 3,2 тысяч человек.

Таким образом, мужчин среди потенциальных аспирантов в Украине в четыре раза больше, чем женщин.

Напомним, прием заявок в аспирантуру в Украине стартовал 3 сентября. Подать документы можно через электронные кабинеты, разрешается до 5 заявлений на бюджет и до 15 в целом. Зачисление на бюджет завершится до 30 сентября, на контракт - до 20 октября.

РБК-Украина также писало, что с 2025 года МОН впервые ввело критериальный подход к распределению госзаказа на подготовку аспирантов. Бюджетные места (4917) распределили между университетами по формульному принципу, учитывая научные показатели, рейтинги и добропорядочность. При этом госзаказ сократили на 17%, больше всего . в области "Бизнес, администрирование и право", тогда как приоритет сохранен за ІТ, инженерией и естественными науками.

Вступительная кампанияОбразование в Украине