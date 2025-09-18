Мужчин среди поступающих в аспирантуру в Украине в 4 раза больше, чем женщин

По ее словам, статистика в разрезе пола выявила значительную диспропорцию.

"Мужчин значительно больше, чем женщин, выбирают поступление в аспирантуру", - отметила Вакуленко.

Всего на сдачу единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕВВ) зарегистрировались более 16,3 тысячи человек. Из них более 13,1 тысячи - мужчины (более 80%). Женщины составляют чуть менее 20% - около 3,2 тысяч человек.

Таким образом, мужчин среди потенциальных аспирантов в Украине в четыре раза больше, чем женщин.