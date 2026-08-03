Чоловіки за кордоном будуть отримувати консульські послуги по-новому: що зміниться

Українські консульства за кордоном не зможуть надавати послуги чоловікам призовного віку без військово-облікових документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів України.

Зміни для чоловіків-українців за кордоном

29 липня Кабмін прийняв постанову № 981, до якої додається Порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консульською посадовою особою закордонної дипустанови України.

Зокрема, чоловіки віком від 18 до 60 років, які є громадянами України, мають подавати не лише необхідні документи, а й військово-обліковий документ в електронній формі або роздрукований.

При цьому громадяни України, які перебувають на військовому обліку в СБУ або розвідувальному органі також подають військово-обліковий документ у паперовій формі.

Як перевірити

Безпосередньо у консульських установах перевірка може здійснюватися шляхом:

взаємодії між і нформаційно-комунікаційною системою "е-Консул" та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

та отримання підтвердження актуальності персональних даних у режимі реального часу засобами Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони.

Чи можливі відмови

У документі визначені передумови щодо відмов у вчиненні консульських дій у разі: