У школах можуть вимагати військово-обліковий документ: Міноборони роз'яснило права учнів
Школи мають право перевіряти наявність електронного військово-облікового документа (е-ВОД) в учнів-призовників, а вимагати замість нього паперовий варіант заборонено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Чому школи вимагають військово-облікові документи
У Мінооборони зазначають, що згідно з постановою Кабміну №1487, заклади освіти зобов'язані вести персональний військовий облік.
Це означає, що школа має перевіряти наявність документів у призовників і зберігати ці дані в особових справах. Така перевірка зазвичай проводиться під час зарахування до старших класів або перед вступною кампанією.
Юридична сила е-ВОД
Електронний документ у застосунку "Резерв+", на порталі "Дія" або його роздрукована версія з QR-кодом має таку ж юридичну силу, як і паперовий бланк.
Для більшості школярів е-ВОД є основною формою документа.
Варто пам’ятати:
- е-ВОД дійсний протягом одного року з дати формування;
- документ містить актуальні дані з реєстру та унікальний QR-код;
- вимога надати саме паперовий приписний за наявності електронного є незаконною.
Як отримати документ та як його перевіряють
Громадяни чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, мають стати на облік з 1 січня до 31 липня.
Це можна зробити через електронний кабінет або особисто в ТЦК. Після взяття на облік документ автоматично підтягується в цифрові сервіси.
Школа перевіряє документ, зчитуючи QR-код через "Резерв+". Якщо технічної можливості немає, заклад може звернутися до місцевого ТЦК або підшити до справи роздруковану копію е-ВОД.
Облік 17-річних та Резерв+
Нагадаємо, що хлопці, яким у 2026 році виповнюється 17 років, зобов'язані стати на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня.
РБК-Україна писало, що за умови реєстрації через "Резерв+" особиста явка до ТЦК не є обов'язковою для більшості категорій, проте ігнорування цієї вимоги без поважних причин може призвести до правових наслідків.
Також раніше у Міністерстві освіти та науки України пояснювали зміни у системі військової підготовки у вишах. Зокрема, на заміну старій моделі вишколу прийде обов'язкова дисципліна "Основи національного спротиву", яку вивчатимуть усі студенти незалежно від статі.