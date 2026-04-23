ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У школах можуть вимагати військово-обліковий документ: Міноборони роз'яснило права учнів

18:40 23.04.2026 Чт
2 хв
Як тепер працює облік і чи обов’язково йти до ТЦК за паперовою довідкою?
aimg Сергій Козачук
У школах можуть вимагати військово-обліковий документ: Міноборони роз'яснило права учнів Фото: школи мають право перевіряти наявність електронного військово-облікового документа (Віталій Носач/РБК-Україна)

Школи мають право перевіряти наявність електронного військово-облікового документа (е-ВОД) в учнів-призовників, а вимагати замість нього паперовий варіант заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Чому школи вимагають військово-облікові документи

У Мінооборони зазначають, що згідно з постановою Кабміну №1487, заклади освіти зобов'язані вести персональний військовий облік.

Це означає, що школа має перевіряти наявність документів у призовників і зберігати ці дані в особових справах. Така перевірка зазвичай проводиться під час зарахування до старших класів або перед вступною кампанією.

Юридична сила е-ВОД

Електронний документ у застосунку "Резерв+", на порталі "Дія" або його роздрукована версія з QR-кодом має таку ж юридичну силу, як і паперовий бланк.

У школах можуть вимагати військово-обліковий документ: Міноборони роз'яснило права учнівФото: електронний військовий квиток – юридична сила та термін дії (mod.gov.ua)

Для більшості школярів е-ВОД є основною формою документа.

Варто пам’ятати:

  • е-ВОД дійсний протягом одного року з дати формування;
  • документ містить актуальні дані з реєстру та унікальний QR-код;
  • вимога надати саме паперовий приписний за наявності електронного є незаконною.

Як отримати документ та як його перевіряють

Громадяни чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, мають стати на облік з 1 січня до 31 липня.

Це можна зробити через електронний кабінет або особисто в ТЦК. Після взяття на облік документ автоматично підтягується в цифрові сервіси.

У школах можуть вимагати військово-обліковий документ: Міноборони роз'яснило права учнів Фото: як отримати е-ВОД школяру (mod.gov.ua)

Школа перевіряє документ, зчитуючи QR-код через "Резерв+". Якщо технічної можливості немає, заклад може звернутися до місцевого ТЦК або підшити до справи роздруковану копію е-ВОД.

Облік 17-річних та Резерв+

Нагадаємо, що хлопці, яким у 2026 році виповнюється 17 років, зобов'язані стати на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня.

РБК-Україна писало, що за умови реєстрації через "Резерв+" особиста явка до ТЦК не є обов'язковою для більшості категорій, проте ігнорування цієї вимоги без поважних причин може призвести до правових наслідків.

Також раніше у Міністерстві освіти та науки України пояснювали зміни у системі військової підготовки у вишах. Зокрема, на заміну старій моделі вишколу прийде обов'язкова дисципліна "Основи національного спротиву", яку вивчатимуть усі студенти незалежно від статі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Школа Військовий облік
