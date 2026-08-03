Мужчины за границей будут получать консульские услуги по-новому: что изменится
Украинские консульства за границей не смогут оказывать услуги мужчинам призывного возраста без военно-учетных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины.
Изменения для мужчин-украинцев за границей
29 июля Кабмин принял постановление № 981, к которому прилагается Порядок проверки действительности военно-учетных документов консульским должностным лицом зарубежного дипучреждения Украины.
В частности, мужчины от 18 до 60 лет, которые являются гражданами Украины, должны подавать не только необходимые документы, но и военно-учетный документ в электронной форме или распечатанный.
При этом граждане Украины, состоящие на военном учете в СБУ или разведывательном органе, также представляют военно-учетный документ в бумажной форме.
Как проверить
Непосредственно в консульских учреждениях проверка может производиться путем:
- взаимодействия между информационно-коммуникационной системой "е-Консул" и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов;
- получение подтверждения актуальности персональных данных в режиме реального времени посредством Государственного вебпортала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны.
Возможны ли отказы
В документе определены предпосылки насчет отказов в совершении консульских действий в случае:
- получение из Реестра сведений о недействительности военно-учетного документа и/или необходимости обновления персональных данных;
- непредъявление лицом военно-учетного документа (в электронной форме), действительного к моменту обращения;
- предъявление лицом военно-учетного документа (в электронной форме), где отсутствуют сведения о подтверждении актуальности персональных данных.
Ранее РБК-Украина писало, что право на отсрочку от мобилизации в 2026 году имеют разные категории военнообязанных. Закон определяет перечень оснований и порядок его оформления.
Кроме того, школы имеют право проверять наличие электронного военно-учетного документа (е-ВОД) у учащихся-призывников, а требовать вместо него бумажный вариант запрещено.