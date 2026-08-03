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Мужчины за границей будут получать консульские услуги по-новому: что изменится

22:57 03.08.2026 Пн
2 мин
Это касается военнообязанных украинцев
aimg Елена Бджола
Мужчины за границей будут получать консульские услуги по-новому: что изменится Фото: военные билеты (zoda.go,ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинские консульства за границей не смогут оказывать услуги мужчинам призывного возраста без военно-учетных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины.

Изменения для мужчин-украинцев за границей

29 июля Кабмин принял постановление № 981, к которому прилагается Порядок проверки действительности военно-учетных документов консульским должностным лицом зарубежного дипучреждения Украины.

В частности, мужчины от 18 до 60 лет, которые являются гражданами Украины, должны подавать не только необходимые документы, но и военно-учетный документ в электронной форме или распечатанный.

При этом граждане Украины, состоящие на военном учете в СБУ или разведывательном органе, также представляют военно-учетный документ в бумажной форме.

Как проверить

Непосредственно в консульских учреждениях проверка может производиться путем:

  • взаимодействия между информационно-коммуникационной системой "е-Консул" и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов;
  • получение подтверждения актуальности персональных данных в режиме реального времени посредством Государственного вебпортала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны.

Возможны ли отказы

В документе определены предпосылки насчет отказов в совершении консульских действий в случае:

  • получение из Реестра сведений о недействительности военно-учетного документа и/или необходимости обновления персональных данных;
  • непредъявление лицом военно-учетного документа (в электронной форме), действительного к моменту обращения;
  • предъявление лицом военно-учетного документа (в электронной форме), где отсутствуют сведения о подтверждении актуальности персональных данных.

Ранее РБК-Украина писало, что право на отсрочку от мобилизации в 2026 году имеют разные категории военнообязанных. Закон определяет перечень оснований и порядок его оформления.

Кроме того, школы имеют право проверять наличие электронного военно-учетного документа (е-ВОД) у учащихся-призывников, а требовать вместо него бумажный вариант запрещено.

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