Чоловік кинув гранату у військових ТЦК та поліцейських у Черкасах

У Черкасах чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та поліцейських, кинувши у їхній бік боєприпас. Його затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції Черкаської області.
Інцидент стався 9 лютого на вулиці Олени Теліги.
За інформацією правоохоронців, під час заходів з оповіщення громадян чоловік відмовився пред’явити документи для перевірки, поводився агресивно та кинув боєприпас у бік військовослужбовців і поліцейських.
Внаслідок цього стався вибух, тип боєприпасу наразі встановлюють експерти.
Особу зловмисника встановили - ним виявився 55-річний місцевий мешканець.
Чоловіка затримали за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення.
Розпочато кримінальні провадження за статтями:
"Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі", - повідомили у поліції.
Фото: у Черкасах чоловік кинув гранату у поліцейських і військових ТЦК
Нагадаємо, нещодавно у Рівному невідомі напали на групу оповіщення обласного ТЦК, щоб допомогти втекти військовозобов'язаним.
Перед тим в Одесі чоловік напав на військовослужбовця ТЦК. Зловмисник поранив військового ножем і втік.
А у Львові жінка стріляла у мікроавтобус, в якому знаходилися представники ТЦК та правоохоронці.