Чоловік кинув гранату у військових ТЦК та поліцейських у Черкасах

Що відомо

Інцидент стався 9 лютого на вулиці Олени Теліги.

За інформацією правоохоронців, під час заходів з оповіщення громадян чоловік відмовився пред’явити документи для перевірки, поводився агресивно та кинув боєприпас у бік військовослужбовців і поліцейських.

Внаслідок цього стався вибух, тип боєприпасу наразі встановлюють експерти.

Особу зловмисника встановили - ним виявився 55-річний місцевий мешканець.

Чоловіка затримали за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення.

Що загрожує

Розпочато кримінальні провадження за статтями:

Замах на умисне вбивство;

Посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця.

"Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі", - повідомили у поліції.

Фото: у Черкасах чоловік кинув гранату у поліцейських і військових ТЦК (ch.npu.gov.ua)