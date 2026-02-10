UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Чоловік кинув гранату у військових ТЦК та поліцейських у Черкасах

Фото: чоловік кинув гранату у військових ТЦК та поліцейських у Черкасах (ch.npu.gov.ua))
Автор: Ірина Глухова

У Черкасах чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та поліцейських, кинувши у їхній бік боєприпас. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції Черкаської області.

Читайте також: Ніж у шию військовому ТЦК: на Черкащині поранили захисника України.

Що відомо

Інцидент стався 9 лютого на вулиці Олени Теліги.

За інформацією правоохоронців, під час заходів з оповіщення громадян чоловік відмовився пред’явити документи для перевірки, поводився агресивно та кинув боєприпас у бік військовослужбовців і поліцейських.

Внаслідок цього стався вибух, тип боєприпасу наразі встановлюють експерти.

Особу зловмисника встановили - ним виявився 55-річний місцевий мешканець.

Чоловіка затримали за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення.

Що загрожує

Розпочато кримінальні провадження за статтями:

  • Замах на умисне вбивство;
  • Посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця.

"Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі", - повідомили у поліції.

 

Фото: у Черкасах чоловік кинув гранату у поліцейських і військових ТЦК (ch.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧеркасиТЦКМобілізація в Україні