Мужчина бросил гранату в военных ТЦК и полицейских в Черкассах

Фото: мужчина бросил гранату в военных ТЦК и полицейских в Черкассах (ch.npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Черкассах мужчина напал на военнослужащих ТЦК и полицейских, бросив в их сторону боеприпас. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Черкасской области.

Что известно

Инцидент произошел 9 февраля на улице Елены Телиги.

По информации правоохранителей, во время мероприятий по оповещению граждан мужчина отказался предъявить документы для проверки, вел себя агрессивно и бросил боеприпас в сторону военнослужащих и полицейских.

В результате произошел взрыв, тип боеприпаса сейчас устанавливают эксперты.

Личность злоумышленника установили - им оказался 55-летний местный житель.

Мужчину задержали при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения.

Что грозит

Начаты уголовные производства по статьям:

  • покушение на умышленное убийство;
  • посягательство на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего.

"Решается вопрос относительно сообщения о подозрении. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы", - сообщили в полиции.

 

Фото: в Черкассах мужчина бросил гранату в полицейских и военных ТЦК (ch.npu.gov.ua)

 

