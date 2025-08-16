Чоловіча мода: круті образи від Цимбалюка, Педана та Бакланова, які легко повторити

Григорій Бакланов, Тарас Цимбалюк і Олександр Педан довели, що чоловічий стиль може бути зручним, лаконічним і водночас ефектним. Для цього не потрібно витрачати багато часу на пошуки ідеальних речей, важливо лише правильно їх комбінувати.
Образ актора це ідеальний приклад сучасного міського стилю з нотками трендового мінімалізму. Він обрав світлі карго з широкими штанинами, які додають силуету розслабленості й модного об’єму. До них Бакланов підібрав білу футболку з принтом і чорну oversize-сорочку - вона слугує легкою альтернативою куртці в теплий сезон.
Завершує лук пара білих кросівок - чистих, спортивних, універсальних. Такий образ підходить для прогулянки, кави з друзями чи навіть неформальної зустрічі в місті. Його легко зібрати з речей, які вже є в гардеробі, а увесь "лук" матиме продуманий і актуальний вигляд.
Актор обрав "лук", який чудово передає настрій безтурботного літа. Вільна сорочка в блакитну клітинку виглядає максимально свіжо й невимушено, її Тарас носить навипуск, підкреслюючи легкість образу. Свій образ він доповнив джинсовими бермудами, це зручна й модна альтернатива класичним шортам, особливо якщо хочеться прикрити коліна.
Підкреслили увесь образ масивні білі кросівки, які створюють враження впевненого кежуалу. Образ простий, але дуже влучний. Його можна зібрати з речей мас-маркету і почуватися не гірше, ніж на фото з лукбука.
Стиль телеведучого можна назвати універсальним. Він обрав чорну футболку з м’якого трикотажу, яка підкреслює спортивну форму та додає впевненості. Штани - класичні й темно-сірі, щось між "спортивками" та звичайними діловими.
Штанини трохи звужуються донизу, створюючи чисту лінію й акуратний силует. А кросівки з рельєфною підошвою додають образу об’єму і сучасного звучання. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче виглядати стильно навіть у звичайному одязі. "Лук" легко адаптувати для повсякденного життя, важливо лише утриматися від надто яскравих кольорів.
Як можна помітити, усі три образи максимально просто повторити, адже для них не потрібно шукати рідкісні аксесуари чи речі з надвисоким "цінником". Вам лише потрібні:
Сорочка-oversize, однотонна або в клітинку
Прості футболки без логотипів або з лаконічними написами
Карго або спортивні штани з вільною посадкою
Джинсові бермуди
Масивні або класичні білі кросівки.
