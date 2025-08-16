Мужская мода: крутые образы от Цымбалюка, Педана и Бакланова, которые легко повторить

Бакланов показал универсальную базу для лета и осени

Образ актера это идеальный пример современного городского стиля с нотками трендового минимализма. Он выбрал светлые карго с широкими штанинами, которые добавляют силуэту расслабленности и модного объема. К ним Бакланов подобрал белую футболку с принтом и черную oversize-рубашку - она служит легкой альтернативой куртке в теплый сезон.

Завершает лук пара белых кроссовок - чистых, спортивных, универсальных. Такой образ подходит для прогулки, кофе с друзьями или даже неформальной встречи в городе. Его легко собрать из вещей, которые уже есть в гардеробе, а весь "лук" будет выглядеть продуманно и актуально.

Что носит Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)

Цымбалюк показал летний кэжуал с морским настроением

Актер выбрал "лук", который прекрасно передает настроение беззаботного лета. Свободная рубашка в голубую клетку выглядит максимально свежо и непринужденно, ее Тарас носит навыпуск, подчеркивая легкость образа. Свой образ он дополнил джинсовыми бермудами, это удобная и модная альтернатива классическим шортам, особенно если хочется прикрыть колени.

Подчеркнули весь образ массивные белые кроссовки, которые создают впечатление уверенного кэжуала. Образ простой, но очень удачный. Его можно собрать из вещей масс-маркета и чувствовать себя не хуже, чем на фото из лукбука.



Цымбалюк поразил стильным "луком" (фото: nstagram.com/taras.tsymbaliuk)

Педан показал спортивную сдержанность со вкусом

Стиль телеведущего можно назвать универсальным. Он выбрал черную футболку из мягкого трикотажа, которая подчеркивает спортивную форму и добавляет уверенности. Брюки - классические и темно-серые, что-то между "спортивками" и обычными деловыми.

Штанины немного сужаются книзу, создавая чистую линию и аккуратный силуэт. А кроссовки с рельефной подошвой добавляют образу объема и современного звучания. Это идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно даже в обычной одежде. "Лук" легко адаптировать для повседневной жизни, важно лишь воздержаться от слишком ярких цветов.

Педан показал стильный образ (скриншот)

Как собрать мужской гардероб - базовый чеклист

Как можно заметить, все три образа максимально просто повторить, ведь для них не нужно искать редкие аксессуары или вещи со сверхвысоким "ценником". Вам только нужны: