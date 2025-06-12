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Чого Україна досягне в переговорах про вступ цього року, - відповідь посла

Фото: Катаріна Матернова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Попри супротив Угорщини, існує можливість, щоб Україна відкрила всі кластери переговорів про вступ до Європейського Союзу вже цього року.

Про це посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

"Скажу так: я сподіваюся", - сказала вона.

Як зазначила посол, є різні способи, як це можна реалізувати, і план все ще полягає в тому, щоб відкрити спочатку три, а потім ще три кластери.

За її словами, все це можливо в рамках данського головування в ЄС у другій половині цього року.

"Тож це все ще план А, або план А+, або план А зі зірочкою", - додала Матернова.

 

Процес вступу

Нагадаємо, Україна значно просунулася на шляху до членства в ЄС. Зокрема, у 2024 році лідери країн блоку схвалили початок вступних переговорів з Україною. Однак фактично переговори все ще не розпочалися.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща хотіла б відкрити перший кластер переговорів про вступ України до ЄС під час свого головування у Євросоюзі - до 1 липня 2025 року. Однак за його словами, Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Попри це, Україна хоче добитися прогресу у вступних переговорах з ЄС цього року.

Абсолютна більшість українців хотіли б бачити країну і в ЄС і в НАТО. Вступ до оборонного альянсу є більш пріоритетним. Більше українців хочуть насамперед бачити Україну в НАТО (46%), ніж у ЄС (22%).

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