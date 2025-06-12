Чого Україна досягне в переговорах про вступ цього року, - відповідь посла

"Скажу так: я сподіваюся", - сказала вона.

Як зазначила посол, є різні способи, як це можна реалізувати, і план все ще полягає в тому, щоб відкрити спочатку три, а потім ще три кластери.

За її словами, все це можливо в рамках данського головування в ЄС у другій половині цього року.

"Тож це все ще план А, або план А+, або план А зі зірочкою", - додала Матернова.