Чего Украина достигнет в переговорах о вступлении в этом году, - ответ посла

Несмотря на сопротивление Венгрии, существует возможность, чтобы Украина открыла все кластеры переговоров о вступлении в Европейский Союз уже в этом году.
Об этом посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова сказала в интервью РБК-Украина.
"Скажу так: я надеюсь", - сказала она.
Как отметила посол, есть разные способы, как это можно реализовать, и план все еще заключается в том, чтобы открыть сначала три, а затем еще три кластера.
По ее словам, все это возможно в рамках датского председательства в ЕС во второй половине этого года.
"Так что это все еще план А, или план А+, или план А со звездочкой", - добавила Матернова.
Напомним, Украина значительно продвинулась на пути к членству в ЕС. В частности, в 2024 году лидеры стран блока одобрили начало вступительных переговоров с Украиной. Однако фактически переговоры все еще не начались.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша хотела бы открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС во время своего председательства в Евросоюзе - до 1 июля 2025 года. Однако по его словам, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Несмотря на это, Украина хочет добиться прогресса во вступительных переговорах с ЕС в этом году.
Абсолютное большинство украинцев хотели бы видеть страну и в ЕС и в НАТО. Вступление в оборонный альянс является более приоритетным. Больше украинцев хотят прежде всего видеть Украину в НАТО (46%), чем в ЕС (22%).
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