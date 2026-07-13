Для чого створили Об'єднані сили швидкого реагування: пояснення Генштабу

Об'єднані сили швидкого реагування - це новий рід військ у ЗСУ, у якому об'єднали найбоєздатніші військові частини з досвідом ведення наступальних дій.
Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі РБК-Україна.
Він наголосив, що наразі видозмінюється та вдосконалюється структурна побудова і якість управління Збройними Силами.
"Відповідно до указу Президента України, у складі Сухопутних військ ЗС України створюються Об'єднані сили швидкого реагування. ОСШР визначені як окремий рід сил ЗС України, призначений для швидкого реагування на загрози та рішучих дій на найважливіших напрямках", - пояснив Лиховій.
Головні завдання ОСШР вже визначені, а саме:
Як зазначив речник Генштабу ЗСУ, ці мобільні та дієві сили будуть одним із ключових елементів підвищення наступального потенціалу нашого війська. Це означає, що вони застосовуватимуться саме там, де це найбільш необхідно.
До складу Об’єднаних сил швидкого реагування включили:
Варто зазначити, що основою нового роду сил стануть підрозділи, які вже виконують бойові завдання.
"Ідеться про зведення в єдиний рід сил найбільш боєздатних військових частин із досвідом наступальних дій", - пояснив Лиховій.
Завдяки створенню ОСШР планують:
"Об'єднані сили швидкого реагування очолить бригадний генерал Дмитро Волошин – офіцер та воєначальник нового покоління, який гідно зарекомендував себе як командир 8-го корпусу ДШВ, має позитивні відгуки колег та підлеглих", - наголосив Лиховій.
Як зазначив речник Генштабу, ОСШР будуть не лише забезпечувати результат на полі бою, а робитимуть це максимально ефективно, зберігаючи життя та здоров’я українських воїнів.
Як повідомляло РБК-Україна, 10 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Обʼєднаних сил швидкого реагування.
Йдеться про сучасну та технологічну штурмову складову армії для максимально оперативного реагування на фронті.
Український лідер наказав уряду, головнокомандувачу ЗСУ та Генштабу реалізувати заходи щодо створення нових сил у складі Сухопутних військ.
Також на цьому тлі глава держави анонсував загальну трансформацію штурмових військ.