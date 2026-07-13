Зачем создали Объединенные силы быстрого реагирования: объяснение Генштаба

Он подчеркнул, что сейчас видоизменяется и совершенствуется структурное построение и качество управления Вооруженными Силами.

"В соответствии с указом Президента Украины, в составе Сухопутных войск ВС Украины создаются Объединенные силы быстрого реагирования. ОСБР определены как отдельный род сил ВС Украины, предназначенный для быстрого реагирования на угрозы и решительные действия на важнейших направлениях", - заявил Лиховий.

Главные задачи ОСБР уже определены, а именно:

оперативное реагирование на опасности;

усиление группировок войск;

проведение наступательных и контрнаступательных действий по направлению главного удара или по направлениям сосредоточения основных усилий;

стабилизация обстановки;

быстрое овладение важными рубежами и объектами.

Как отметил спикер Генштаба ВСУ, эти мобильные и действенные силы будут одним из ключевых элементов повышения наступательного потенциала нашей армии. Это означает, что они будут применяться именно там, где это наиболее необходимо.

В состав Объединенных сил быстрого реагирования включили:

командование,

определенное количество отдельных штурмовых бригад, полков, батальонов, подразделений беспилотных систем, артиллерийских подразделений,

необходим комплект частей поддержки, снабжения, обслуживания.

Следует отметить, что основой нового рода сил станут подразделения, уже выполняющие боевые задания.

"Речь идет об объединении в единый род войск наиболее боеспособных воинских частей с опытом наступательных действий", - объяснил Лиховий.

Благодаря созданию ОСБР планируют:

сформировать качественно новый инструмент быстрого реагирования;

повысить уровень подготовки к ведению высокоинтенсивных боевых действий и восстановление боеспособности войск, а также создание резервов;

обеспечить качественный отбор и добровольный набор наиболее мотивированных и подготовленных военнослужащих;

сформировать отдельную военную идентичность, собственные традиции и символику, что важно для усиления сплоченности и боевого духа личного состава.

"Объединенные силы быстрого реагирования возглавит бригадный генерал Дмитрий Волошин - офицер и военачальник нового поколения, достойно зарекомендовавший себя как командир 8-го корпуса ДШВ, имеет положительные отзывы коллег и подчиненных", - подчеркнул Лиховий.

Как отметил представитель Генштаба, ОСБР будут не просто обеспечивать результат на поле боя, а будут делать это максимально эффективно, сохраняя жизнь и здоровье украинских воинов.