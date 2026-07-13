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Зачем создали Объединенные силы быстрого реагирования: объяснение Генштаба

14:36 13.07.2026 Пн
3 мин
Они будут выполнять конкретные задания в войне с Россией
aimg Юлия Капитонова aimg Ульяна Безпалько
Фото: Дмитрий Волошин, командующий Объединенными силами быстрого реагирования ВСУ (wikipedia.org)

Объединенные силы быстрого реагирования - это новый род войск в ВСУ, в котором объединили самые боеспособные воинские части с опытом ведения наступательных действий.

Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в комментарии РБК-Украина.

Он подчеркнул, что сейчас видоизменяется и совершенствуется структурное построение и качество управления Вооруженными Силами.

"В соответствии с указом Президента Украины, в составе Сухопутных войск ВС Украины создаются Объединенные силы быстрого реагирования. ОСБР определены как отдельный род сил ВС Украины, предназначенный для быстрого реагирования на угрозы и решительные действия на важнейших направлениях", - заявил Лиховий.

Главные задачи ОСБР уже определены, а именно:

  • оперативное реагирование на опасности;
  • усиление группировок войск;
  • проведение наступательных и контрнаступательных действий по направлению главного удара или по направлениям сосредоточения основных усилий;
  • стабилизация обстановки;
  • быстрое овладение важными рубежами и объектами.

Как отметил спикер Генштаба ВСУ, эти мобильные и действенные силы будут одним из ключевых элементов повышения наступательного потенциала нашей армии. Это означает, что они будут применяться именно там, где это наиболее необходимо.

В состав Объединенных сил быстрого реагирования включили:

  • командование,
  • определенное количество отдельных штурмовых бригад, полков, батальонов, подразделений беспилотных систем, артиллерийских подразделений,
  • необходим комплект частей поддержки, снабжения, обслуживания.

Следует отметить, что основой нового рода сил станут подразделения, уже выполняющие боевые задания.

"Речь идет об объединении в единый род войск наиболее боеспособных воинских частей с опытом наступательных действий", - объяснил Лиховий.

Благодаря созданию ОСБР планируют:

  • сформировать качественно новый инструмент быстрого реагирования;
  • повысить уровень подготовки к ведению высокоинтенсивных боевых действий и восстановление боеспособности войск, а также создание резервов;
  • обеспечить качественный отбор и добровольный набор наиболее мотивированных и подготовленных военнослужащих;
  • сформировать отдельную военную идентичность, собственные традиции и символику, что важно для усиления сплоченности и боевого духа личного состава.

"Объединенные силы быстрого реагирования возглавит бригадный генерал Дмитрий Волошин - офицер и военачальник нового поколения, достойно зарекомендовавший себя как командир 8-го корпуса ДШВ, имеет положительные отзывы коллег и подчиненных", - подчеркнул Лиховий.

Как отметил представитель Генштаба, ОСБР будут не просто обеспечивать результат на поле боя, а будут делать это максимально эффективно, сохраняя жизнь и здоровье украинских воинов.

Создание Объединенных сил быстрого реагирования: что известно

Как сообщало РБК-Украина, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования.

Речь идет о современной и технологической штурмовой составляющей армии для максимально оперативного реагирования на фронте.

Украинский лидер приказал правительству, главнокомандующему ВСУ и Генштабу реализовать меры по созданию новых сил в составе Сухопутных войск.

Также на этом фоне глава государства анонсировал всеобщую трансформацию штурмовых войск.

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