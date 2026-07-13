Зачем создали Объединенные силы быстрого реагирования: объяснение Генштаба

Объединенные силы быстрого реагирования - это новый род войск в ВСУ, в котором объединили самые боеспособные воинские части с опытом ведения наступательных действий.
Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в комментарии РБК-Украина.
Он подчеркнул, что сейчас видоизменяется и совершенствуется структурное построение и качество управления Вооруженными Силами.
"В соответствии с указом Президента Украины, в составе Сухопутных войск ВС Украины создаются Объединенные силы быстрого реагирования. ОСБР определены как отдельный род сил ВС Украины, предназначенный для быстрого реагирования на угрозы и решительные действия на важнейших направлениях", - заявил Лиховий.
Главные задачи ОСБР уже определены, а именно:
Как отметил спикер Генштаба ВСУ, эти мобильные и действенные силы будут одним из ключевых элементов повышения наступательного потенциала нашей армии. Это означает, что они будут применяться именно там, где это наиболее необходимо.
В состав Объединенных сил быстрого реагирования включили:
Следует отметить, что основой нового рода сил станут подразделения, уже выполняющие боевые задания.
"Речь идет об объединении в единый род войск наиболее боеспособных воинских частей с опытом наступательных действий", - объяснил Лиховий.
Благодаря созданию ОСБР планируют:
"Объединенные силы быстрого реагирования возглавит бригадный генерал Дмитрий Волошин - офицер и военачальник нового поколения, достойно зарекомендовавший себя как командир 8-го корпуса ДШВ, имеет положительные отзывы коллег и подчиненных", - подчеркнул Лиховий.
Как отметил представитель Генштаба, ОСБР будут не просто обеспечивать результат на поле боя, а будут делать это максимально эффективно, сохраняя жизнь и здоровье украинских воинов.
Как сообщало РБК-Украина, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования.
Речь идет о современной и технологической штурмовой составляющей армии для максимально оперативного реагирования на фронте.
Украинский лидер приказал правительству, главнокомандующему ВСУ и Генштабу реализовать меры по созданию новых сил в составе Сухопутных войск.
Также на этом фоне глава государства анонсировал всеобщую трансформацию штурмовых войск.