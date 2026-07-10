У ЗСУ буде новий вид військ, його очолить герой України Дмитро Волошин

В Україні створять Обʼєднані сили швидкого реагування як нову складову Збройних Сил України, що поєднає штурмові підрозділи, артилерію та безпілотники.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram -канал та віповідний указ глави держави

Навіщо створюють нові сили

Зеленський підписав указ про створення Обʼєднаних сил швидкого реагування. Нова структура має стати сучасною та технологічною штурмовою складовою армії для максимально оперативного реагування на фронті.

Паралельно в Україні планують провести трансформацію штурмових військ. За словами президента, у цій сфері накопичилося багато питань і проблем, які необхідно вирішити.

"Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни", - наголосив Зеленський.

Хто очолить нову структуру

Командувачем Обʼєднаних сил швидкого реагування призначать бойового командира, Героя України Дмитра Волошина. Наразі бригадний генерал очолює 8-й корпус ДШВ.

Зеленський зазначив, що вже обговорив це завдання з Волошиним і впевнений, що той здатний забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України.

Деталі рішення та завдання Кабміну

Згідно з Указом президента, нове формування створюється задля нарощування спроможностей ЗСУ під час оборонних та наступальних операцій. Нові сили допоможуть оперативно реагувати на сучасні виклики війни та адаптувати структуру ЗСУ до актуальних завдань.

Президент доручив Кабміну, головнокомандувачу ЗСУ та Генштабу здійснити заходи щодо створення нових сил у складі Сухопутних військ, опрацювати питання щодо можливого функціонування об'єднаних сил швидкого реагування як окремого роду сил ЗСУ та внести відповідні пропозиції.

Указ уже набрав чинності з дня його опублікування.