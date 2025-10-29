Для чого Путін похвалився ядерним дроном "Посейдон": у ЦПД назвали мету диктатора

У ЦПД звернули увагу, що Путін заговорив про випробування дрона "Посейдон" і ракети "Буревісник" після того, як США запровадили нові санкції проти "Лукойла" і "Роснефти".

"Лякалки Путіна про "непереможну" зброю - спроба психологічного тиску на Захід. Москва намагається залякати союзників України, зокрема США, сповільнити військову допомогу і змусити світ прийняти вигідні їй умови закінчення війни", - звернули увагу в Центрі протидії дезінформації.

Там уточнили, що санкції настільки притиснули Путіна, що тепер він почав згадувати всі ракети, лякаючи світ ядерною зброєю, яку Росія все одно не зможе застосувати.

Такі погрози, ймовірно, є реакцією на ізоляцію, економічний тиск і страх перед наслідками агресії проти України.