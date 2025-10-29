Для чего Путин похвастался ядерным дроном "Посейдон": в ЦПД назвали цель диктатора

В ЦПД обратили внимание, что Путин заговорил об испытаниях дрона "Посейдон" и ракеты "Буревестник" после того, как США ввели новые санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

"Пугалки Путина о "непобедимом" оружии - попытка психологического давления на Запад. Москва пытается запугать союзников Украины, в частности США, замедлить военную помощь и заставить мир принять выгодные ей условия окончания войны", - обратили внимание в Центре противодействия дезинформации.

Там уточнили, что санкции настолько прижали Путина, что теперь он начал вспоминать все ракеты, пугая мир ядерным оружием, которое Россия все равно не сможет применить.

Такие угрозы, вероятно, являются реакцией на изоляцию, экономическое давление и страх перед последствиями агрессии против Украины.