Курс долара Економіка Авто Tech

Чого очікувати на валютному ринку восени: коментар НБУ

Фото: перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України очікує зростання попиту на валюту восени 2025 року. Водночас він буде меншим, ніж минулого року, коли населення купувало 1 млрд доларів щомісяця.

Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Попит на валюту

За словами Ніколайчука, збільшення чистого попиту населення на валюту у червні-липні до 270-280 млн доларів із 250 млн доларів у травні відбулося в межах статистичної похибки,

Він наголосив, що нинішня ситуація є стабільною порівняно з минулим роком, коли попит сягав до 1 млрд доларів щомісяця.

"Ми у своїх прогнозах залишаємося відносно консервативними. Очікуємо на зростання попиту на валюту, водночас не до рівнів минулого року. На нашу думку, торік це значною мірою був ще відкладений попит, пов'язаний з тим, що у населення не було можливості вільно купувати валюту в попередні роки внаслідок валютних обмежень", - пояснив він.

Альтернатива валюті

За думку посадовця, протягом останніх місяців відбулося певне насичення попиту, що збіглося з усвідомленням переваг інструментів у національній валюті.

"Розміщуючи кошти в інструментах у гривні, можна гарантовано отримати досить непоганий дохід, а не ризикувати його втратити, тримаючи долари чи євро під матрацом", - зазначив Ніколайчук.

Він також нагадав, що валютно-курсова політика залишається частиною загального монетарного інструментарію НБУ, націленого на досягнення цінової стабільності.

"Результати наших дій свідчать про те, що ми виконуємо те, що декларуємо", - підсумував Ніколайчук.

 

Попит на валюту та курс долара

Нагадаємо, за останній рік курс долара практично не змінився. Офіційний курс в останні тижні коливається близько рівня 41,3 грн/долар, на готівковому ринку близько 41,5 гривень.

Інфляція в липні становила 14,1% в річному вимірі. Ставки за гривневими депозитами в банках складають близько 13% річних.

За даними НБУ, у серпні 2025 року чистий попит населення на валюту зріс на 30% до 351 млн доларів. Водночас він був меншим, ніж у серпні минулого року - 781 млн доларів.

Аналітики не сумніваються в тому, що восени в Україні відбудеться традиційне зростання курсу долара.

Готівкова валюта є основним джерелом заощаджень українців в умовах різких обвалів гривні кожні декілька років.

Курс долараНаціональний банк України