Чего ожидать на валютном рынке осенью: комментарий НБУ

Национальный банк Украины ожидает роста спроса на валюту осенью 2025 года. В то же время он будет меньше, чем в прошлом году, когда население покупало 1 млрд долларов ежемесячно.
Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".
По словам Николайчука, увеличение чистого спроса населения на валюту в июне-июле до 270-280 млн долларов с 250 млн долларов в мае произошло в пределах статистической погрешности,
Он отметил, что нынешняя ситуация является стабильной по сравнению с прошлым годом, когда спрос достигал до 1 млрд долларов ежемесячно.
"Мы в своих прогнозах остаемся относительно консервативными. Ожидаем роста спроса на валюту, при этом не до уровней прошлого года. По нашему мнению, в прошлом году это в значительной степени был еще отложенный спрос, связанный с тем, что у населения не было возможности свободно покупать валюту в предыдущие годы вследствие валютных ограничений", - пояснил он.
По мнению чиновника, в течение последних месяцев произошло определенное насыщение спроса, что совпало с осознанием преимуществ инструментов в национальной валюте.
"Размещая средства в инструментах в гривне, можно гарантированно получить достаточно неплохой доход, а не рисковать его потерять, держа доллары или евро под матрасом", - отметил Николайчук.
Он также напомнил, что валютно-курсовая политика остается частью общего монетарного инструментария НБУ, нацеленного на достижение ценовой стабильности.
"Результаты наших действий свидетельствуют о том, что мы выполняем то, что декларируем", - подытожил Николайчук.
Напомним, за последний год курс доллара практически не изменился. Официальный курс в последние недели колеблется около уровня 41,3 грн/доллар, на наличном рынке около 41,5 гривен.
Инфляция в июле составила 14,1% в годовом измерении. Ставки по гривневым депозитам в банках составляют около 13% годовых.
По данным НБУ, в августе 2025 года чистый спрос населения на валюту вырос на 30% до 351 млн долларов. В то же время он был меньше, чем в августе прошлого года - 781 млн долларов.
Аналитики не сомневаются в том, что осенью в Украине произойдет традиционный рост курса доллара.
Наличная валюта является основным источником сбережений украинцев в условиях резких обвалов гривны каждые несколько лет.