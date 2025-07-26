З чого насправді роблять паприку: мільйони людей цього не знають

З чого насправді роблять паприку?

У дописі австралійської харчової компанії Nutraorganics пояснили своїй аудиторію, що паприка - це не якась особлива рослина, а звичайний перець, який був висушений. Так само як і коли цей факт був опублікований у Twitter ще в січні 2023 року, люди були приголомшені, хоча незрозуміло, чим вони вважали паприку раніше.

Як зазначається в публікаціях, паприка виготовляється з подрібненого солодкого та м'якого перцю. Більш гострі види перцю були завезені до Європи першими іспанськими дослідниками Америки. Згодом європейці вивели дедалі м'якші версії рослини, досягаючи набагато солодшого смаку.

Перці, що використовуються для паприки, попри схожість за солодкістю та відсутністю гостроти, і належність до однієї родини - є довшими та тоншими, ніж звичайні болгарські перці, що продаються, наприклад, в Україні.

Гостріші версії паприки включають як перець чилі, так і солодкі сорти перцю, але в Угорщині - де паприка стала національною спецією переважно використовується солодка версія.

Чим корисна паприка?

Паприка - це справжній концентрат вітамінів та мінералів, навіть у висушеному вигляді. Вона особливо багата на:

Вітамін C

Паприка є одним з найбагатших джерел вітаміну С серед овочів, поступаючись лише зелені петрушки. Цей потужний антиоксидант відіграє ключову роль у зміцненні імунітету, захищаючи організм від інфекцій, допомагаючи боротися з вільними радикалами та сприяючи виробленню колагену для здорової шкіри.

Вітамін A (бета-каротин)

Паприка містить значну кількість бета-каротину, який в організмі перетворюється на вітамін А. Він необхідний для хорошого зору (особливо нічного), підтримки здоров'я шкіри, волосся та нігтів, а також для функціонування імунної системи.

Вітаміни групи B (особливо B6)

Ці вітаміни важливі для метаболізму, функціонування нервової системи та вироблення енергії. Вітамін B6, зокрема, бере участь у виробництві мелатоніну (гормону сну) та нейротрансмітерів, таких як серотонін і норадреналін, що впливають на настрій та рівень стресу.

Вітамін E

Ще один потужний антиоксидант, який захищає клітини від пошкоджень, сприяє утворенню еритроцитів та загоєнню ран.

Вітамін K

Важливий для згортання крові та здоров'я кісток.

Мінерали

Паприка містить такі важливі мінерали, як залізо (для профілактики анемії та утворення кров'яних клітин), цинк, магній, калій (для нормалізації кров'яного тиску), кальцій та фосфор (для міцних кісток та зубів).