Из чего на самом деле делают паприку: миллионы людей этого не знают

Паприка и ее более ароматная родственница, копченая паприка, присутствуют везде - от паэльи до паприкового чая. Некоторые люди уверены, что паприка - это отдельное растение.
Из чего именно делают паприку, отвечает РБК-Украина со ссылкой на IFLScience.
В заметке австралийской пищевой компании Nutraorganics объяснили своей аудитории, что паприка - это не какое-то особое растение, а обычный перец, который был высушен. Так же как и когда этот факт был опубликован в Twitter еще в январе 2023 года, люди были ошеломлены, хотя непонятно, чем они считали паприку раньше.
Как отмечается в публикациях, паприка изготавливается из измельченного сладкого и мягкого перца. Более острые виды перца были завезены в Европу первыми испанскими исследователями Америки. Со временем европейцы вывели все более мягкие версии растения, достигая гораздо более сладкого вкуса.
Перцы, используемые для паприки, несмотря на сходство по сладости и отсутствием остроты, и принадлежность к одному семейству - длиннее и тоньше, чем обычные болгарские перцы, продаваемые, например, в Украине.
Острые версии паприки включают как перец чили, так и сладкие сорта перца, но в Венгрии - где паприка стала национальной специей преимущественно используется сладкая версия.
Паприка - это настоящий концентрат витаминов и минералов, даже в высушенном виде. Она особенно богата на:
Витамин C
Паприка является одним из самых богатых источников витамина С среди овощей, уступая лишь зелени петрушки. Этот мощный антиоксидант играет ключевую роль в укреплении иммунитета, защищая организм от инфекций, помогая бороться со свободными радикалами и способствуя выработке коллагена для здоровой кожи.
Витамин A (бета-каротин)
Паприка содержит значительное количество бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Он необходим для хорошего зрения (особенно ночного), поддержания здоровья кожи, волос и ногтей, а также для функционирования иммунной системы.
Витамины группы B (особенно B6)
Эти витамины важны для метаболизма, функционирования нервной системы и выработки энергии. Витамин B6, в частности, участвует в производстве мелатонина (гормона сна) и нейротрансмиттеров, таких как серотонин и норадреналин, влияющих на настроение и уровень стресса.
Витамин E
Еще один мощный антиоксидант, который защищает клетки от повреждений, способствует образованию эритроцитов и заживлению ран.
Витамин K
Важен для свертывания крови и здоровья костей.
Минералы
Паприка содержит такие важные минералы, как железо (для профилактики анемии и образования кровяных клеток), цинк, магний, калий (для нормализации кровяного давления), кальций и фосфор (для крепких костей и зубов).
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