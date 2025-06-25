Що краще пити зранку - каву чи чай? Відповідь вас здивує

Користь від вживання кави

Дієтолог Медді Паскуаріелло розповів, що заварена кава містить антиоксиданти, включаючи хлорогенову кислоту та інші поліфеноли. Це сполуки, які захищають організм від пошкодження клітин, поглинаючи вільні радикали. Зокрема, це може допомогти зменшити ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця та рак.

Антиоксиданти в каві також можуть підтримувати здоров’я мозку, метаболічну функцію та процеси детоксикації печінки.

Навіть кофеїн у каві має певні переваги для здоров’я, оскільки він може допомогти захистити від запалення.

Чим корисний чай

Кофеїнові чаї, такі як зелений та чорний, є улюбленими ранковими напоями багатьох людей. Вони також можуть похвалитися власним переліком вражаючих переваг для організму.

Зелений та чорний чаї є справжніми антиоксидантами, оскільки вони багаті на катехіни, зокрема епігалокатехіна галат (EGCG) у зеленому чаї та теафлавіни у чорному.

Ці антиоксиданти підтримують здоров’я серцево-судинної системи, метаболічні зміни, гормональний баланс та імунну стійкість.

Крім того, чай забезпечує м’якший підйом енергії завдяки вмісту L-теаніну, який сприяє спокійній, зосередженій пильності без нервозності чи сплеску кортизолу, які деякі люди відчувають від кави.

Що краще пити вранці

Загалом, різниця між заміною чаю на каву чи навпаки не матиме великого значення для загального здоров’я.

Враховуйте такі фактори, як енергетична стабільність, настрій, концентрація, травлення та якість сну.

Наприклад, якщо потрібен сильніший когнітивний поштовх або ви займаєтеся високоінтенсивною розумовою чи фізичною роботою вранці, кава може бути саме тим, що вам потрібно.

Це тому, що вона забезпечує миттєвий заряд енергії. Це також чудовий варіант для тих, хто добре засвоює кофеїн і не відчуває негативних побічних ефектів, таких як тривога, розлад травлення або порушення сну.

Натомість чай забезпечує спокійніший та стійкіший заряд енергії. Це може бути кращим варіантом, якщо кава викликає нервовість або вам важко пити її натщесерце.

Якщо ви схильні прокидатися з тривогою, маєте повільний метаболізм кофеїну або працюєте над гормональним балансом, здоров’ям надниркових залоз чи загоєнням кишечника. Чай може бути хорошим варіантом, якщо вам важко підтримувати водний баланс лише водою.

Зрештою, правильний вибір залежить від тіла, цілей та того, як ви реагуєте на кофеїн.