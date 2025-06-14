Названо приховані небезпеки кришечки від кави, про які майже ніхто не знав

Зручні одноразові стаканчики з кришечками для кави дозволяють насолоджуватися улюбленим напоєм на ходу. Однак за цією зручністю ховається потенційна загроза, яка стосується не лише екології, а й нашого здоров'я.

В чому небезпека кришечок для кави - читайте в матеріалі РБК-Україна.

В чому небезпека кришечок від кави

Більшість кришечок для одноразових стаканчиків виготовляються з пластику, переважно з полістиролу (PS, або пластик "6") або поліпропілену (PP, або пластик "5"). Обидва ці матеріали мають свої недоліки, особливо при контакті з гарячими рідинами.

Полістирол (PS №6)

Полістирол є найдешевшим і найпоширенішим матеріалом для кришечок. Він легкий, жорсткий і добре тримає форму. Однак, при нагріванні (а кава в стаканчику, безумовно, гаряча) полістирол може виділяти в напій небезпечні хімічні сполуки, зокрема стирол.

Стирол

Це потенційний канцероген. Тривалий або регулярний вплив стиролу може бути пов'язаний з ризиком розвитку деяких видів раку, а також негативно впливати на нервову систему, репродуктивну функцію та печінку. Навіть невеликі концентрації, що виділяються при контакті гарячої рідини з полістиролом, можуть накопичуватися в організмі з часом.

Крім того, полістирол дуже погано розкладається і є одним із найскладніших для переробки видів пластику. Він роками лежить на сміттєзвалищах, розпадаючись на мікропластик і забруднюючи довкілля.

Поліпропілен (PP №5)

Поліпропілен вважається більш безпечною альтернативою полістиролу, оскільки він є більш термостійким і менше схильний до виділення хімічних речовин при нагріванні. Саме тому його часто використовують для багаторазових контейнерів для їжі та дитячих пляшечок (хоча і щодо них є дискусії).

Проте, повна безпека поліпропілену при постійному впливі високих температур все ще є предметом досліджень. Деякі дослідження вказують на потенційне виділення інших сполук, хоч і в менших кількостях, ніж у полістиролу.

З точки зору екології, поліпропілен також є пластиком, який потребує спеціальних умов для переробки і не завжди переробляється повсюдно.

Мікропластик - невидимий ворог

Незалежно від типу пластику, всі одноразові кришечки, як і сам стаканчик, з часом розпадаються на мікропластик. Ці крихітні частинки пластику (розміром менше 5 мм) потрапляють у ґрунт, воду, повітря, а звідти – в наш організм.

Дослідження виявляють мікропластик у питній воді, продуктах харчування, і навіть у людських органах. Вплив мікропластику на здоров'я людини до кінця не вивчений, але вчені висловлюють занепокоєння щодо його потенційного токсичного впливу, здатності переносити шкідливі речовини та викликати запалення.

Мільярди одноразових стаканчиків та кришечок щороку викидаються по всьому світу. Більшість з них не підлягають переробці через складність відділення різних шарів матеріалів (папір, поліетилен, пластик кришки) або через відсутність відповідних переробних потужностей.

Ці відходи переповнюють сміттєзвалища, забруднюють океани, шкодять дикій природі та сприяють глобальному забрудненню пластиком, розкладаючись сотні років.

Як зменшити небезпеку

Щоб зменшити небезпеку, пов'язану з одноразовими кришечками для кави, варто розглянути наступні кроки:

Багаторазові горнятка

Це найефективніший спосіб зменшити відходи та уникнути контакту з пластиком. Придбайте своє багаторазове горнятко і просіть наливати каву в нього. Багато кав'ярень пропонують знижки за використання власної тари.

Відмова від кришечки

Якщо ви все ж користуєтеся одноразовим стаканчиком, за можливості відмовтеся від кришечки. Особливо, якщо ви п'єте каву одразу.

Вибір кав'ярень

Деякі мережі переходять на більш екологічні та безпечні матеріали для кришечок (наприклад, з біорозкладного пластику або з паперових волокон). Варто віддавати перевагу таким закладам.

Усвідомлений вибір

Завжди звертайте увагу на маркування пластику (трикутник з цифрою). Якщо це "6" (PS), варто бути особливо обережним.

