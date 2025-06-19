Кава під час вагітності: якої норми не можна перевищувати жінкам?
Питання безпеки кави під час вагітності хвилює багатьох майбутніх мам. Як виявилось, помірне вживання не шкодить плоду, проте надмірне може збільшити ризик ускладнень, таких як викидень.
РБК-Україна повідомляє, якої норми кави на день вагітним не можна перевищувати.
Добова норма кави
Гінеколог Богдана Зарічна розповіла, що вагітній жінці дозволяється 1-2 горнятка кави в день. Найкраще уникати еспресо чи іншу міцну каву, а обирати капучіно, лате, фрапе.
"Важливий не так розмір, як сама кількість кави (еспресо) яка є основою напою. Варто надавати перевагу слабшим видам кавових напоїв і бажано з молоком, хоча це вже як смакує", - додала медик.
Згідно з протоколами ВООЗ та ACOG:
- допустиме споживання - до 200 мг кофеїну на добу (1 чашки фільтр-кави)
- враховуйте весь кофеїн з інших джерел (чай, шоколад та деякі ліки)
Важлико, якщо у вас є гіпертонія, загроза переривання вагітності або безсоння, то потрібно обмежити чи виключити повністю.
Якщо після кави у вас пришвидшується серцебиття, підвищується тиск та з'являється тривожність або печія, то варто обирати м'якші альтернативи кави.
Кофеїн міститься не лише в каві. Зелений і чорний чай, енергетичні напої, кока-кола та інші безалкогольні напої також його містять.
Ризик при надмірному споживанні
Дієтолог Людмила Паламарчук розповіла, що можлива шкода при надмірному споживанні кава, а саме:
- підвищення ризику викидня (особливо в І триместрі)
- затримка внутрішньоутробного розвитку
- зниження маси тіла новонародженого
- порушення сну та тривожність
Якщо ви звикли до кави до вагітності й не маєте протипоказань, то вона може залишатися у раціоні в помірній кількості та під контролем лікаря.
Вас може зацікавити
- Топ-3 секрети, які полегшують вагітність
- Названо тренування, які варто виконувати жінкам після пологів
- Які сумки варто брати в пологовий та що в них покласти
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінки гінеколога Богдани Зарічної та дієтолога Людмили Паламарчук, Nemours KidsHealth.