Чого чекати від курсу долара: аналітик вказав на ризики валютних коливань

"Водночас попит бізнесу на валюту зростає, що обумовлює ще більші інтервенції НБУ. Це може бути й наслідком побоювань, що НБУ може знову послабити офіційний курс, але сам Національний банк заперечує такі плани та вважає, що має достатньо ресурсу зберігати курс на поточному рівні", - зазначив аналітик.

Котович відзначив, минулого тижня збалансованість готівкового ринку покращилася й курс гривні на ньому стабілізувався на рівні близько 41 гривні/долар. На безготівковому ринку, за словами експерта, баланс ще більше змістився на користь попиту, потребуючи збільшення інтервенцій НБУ.

"На готівковому ринку ажіотажний попит трохи спав, і в 10 найбільших банках курс гривні навіть посилився за тиждень до 40,4-41,4 гривен/долар з 40,6-41,6 гривень/долар.

"Укріпився курс гривні й у небанківських обмінниках. А от на міжбанківському ринку попит на валюту збільшився. Серед клієнтів банків щоденний попит на валюту переважав пропозицію на десятки мільйонів доларів, а у середу - на 155 млн доларів. Тому НБУ був змушений ще збільшити інтервенції та продати за минулий тиждень 862 млн доларів", - резюмував Котович.