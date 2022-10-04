Чего ждать от курса доллара: аналитик указал на риски валютных колебаний

"В то же время спрос бизнеса на валюту растет, что обуславливает еще большие интервенции НБУ. Это может быть и следствием опасений, что НБУ может снова ослабить официальный курс, но сам Национальный банк отрицает такие планы и считает, что достаточно ресурса сохранять курс на текущем уровне", - отметил аналитик.

Котович отметил, что на прошлой неделе сбалансированность наличного рынка улучшилась и курс гривны на нем стабилизировался на уровне около 41 гривны/доллар. На безналичном рынке, по словам эксперта, баланс еще больше сместился в пользу спроса, нуждаясь в увеличении интервенций НБУ.

"На наличном рынке ажиотажный спрос немного спал, и в 10 крупнейших банках курс гривны даже усилился за неделю до 40,4-41,4 грн/доллар с 40,6-41,6 грн/доллар.

"Укрепился курс гривны и в небанковских обменниках. А вот на межбанковском рынке спрос на валюту увеличился. Среди клиентов банков ежедневный спрос на валюту преобладал на десятки миллионов долларов, а в среду - на 155 млн долларов. Поэтому НБУ был вынужден еще увеличить интервенции и продать за прошлую неделю 862 млн долларов", - резюмировал Котович.