Как вырастут цены в Украине: прогноз руководителей предприятий

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 21,7%. Инфляционные настроения бизнеса ухудшились более чем вдвое - в первом квартале ожидали рост цен на 8,7%

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2022 года.

Доля респондентов, которые прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев превысит 20.0%, составляет 58,2%.

Самый весомый фактор для роста потребительских цен - военные действия отметили 93,2%. Существенное влияние на рост потребительских цен также окажут расходы на производство и обменный курс (58,8% и 58,6% респондентов соответственно). Меньше всего на повышение цен будут влиять социальные расходы бюджета (лишь 4,9%).

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 мая по 1 июня 2022 года. В опросе приняло участие 592 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.