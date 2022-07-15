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Как вырастут цены в Украине: прогноз руководителей предприятий

Новина українською →
Украина, Пятница 15 июля 2022 11:14
Как вырастут цены в Украине: прогноз руководителей предприятий Фото: цены в Украине вырастут более чем на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 21,7%. Инфляционные настроения бизнеса ухудшились более чем вдвое - в первом квартале ожидали рост цен на 8,7%

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2022 года.

Как вырастут цены в Украине: прогноз руководителей предприятий

Доля респондентов, которые прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев превысит 20.0%, составляет 58,2%.

Как вырастут цены в Украине: прогноз руководителей предприятий

Самый весомый фактор для роста потребительских цен - военные действия отметили 93,2%. Существенное влияние на рост потребительских цен также окажут расходы на производство и обменный курс (58,8% и 58,6% респондентов соответственно). Меньше всего на повышение цен будут влиять социальные расходы бюджета (лишь 4,9%).

Как вырастут цены в Украине: прогноз руководителей предприятий

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 мая по 1 июня 2022 года. В опросе приняло участие 592 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Напомним, девальвационные настроения бизнеса значительно ухудшились. Во втором квартале 2022 года руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 36,06 грн/доллар.

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