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Падіння купівельної спроможності українців стримує відновлення економіки, - опитування НБУ

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Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 15:47
Падіння купівельної спроможності українців стримує відновлення економіки, - опитування НБУ Фото: в Україні впала купівельна спроможність населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні тривало пом’якшення бізнесом негативних оцінок перспектив своєї економічної діяльності на тлі адаптації до воєнних умов та пристосування населення до поточної ситуації. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у вересні 2022 року зріс до 46,1 пунктів проти 44,1 у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

"Водночас руйнування виробничих потужностей, труднощі з логістикою, здорожчання енергоресурсів, зменшення обсягів інвестицій, імпорту та експорту, а також зниження купівельної спроможності стримують відновлення економічної активності підприємств усіх секторів економіки", - зазначили в НБУ.

Падіння купівельної спроможності українців стримує відновлення економіки, - опитування НБУ

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, зберігають високі очікування щодо здорожчання власної продукції/послуг на тлі посилення очікувань зростання цін на сировину та товари постачальників.

Падіння купівельної спроможності українців стримує відновлення економіки, - опитування НБУ

За даними опитування, оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх секторів і надалі не очікують зростання загальної чисельності працівників на своїх підприємствах. Найменш песимістичні оцінки надали підприємства торгівлі.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 23 вересня 2022 року. В опитуванні взяло участь 448 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 21,7%.

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