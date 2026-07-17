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Чого бізнес очікує від нового уряду: ЕВА назвала топ-10 пріоритетів

16:50 17.07.2026 Пт
3 хв
Бізнес готовий допомагати, але вимагає реформ
aimg Анастасія Мацепа
Фото: ЕВА закликала новий уряд зосередитися на боротьбі з корупцією, євроінтеграції та покращенні бізнес-клімату (КМУ)

Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) назвала десять пріоритетів, реалізації яких очікує від нового уряду. Серед ключових запитів бізнесу – боротьба з корупцією, судова реформа, дерегуляція та прискорення євроінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську Бізнес Асоціацію.

Головне:

  • Найважливішими пріоритетами для уряду бізнес назвав боротьбу з корупцією, судову реформу та євроінтеграцію.
  • Асоціація запропонувала Кабміну 10 першочергових напрямів роботи.
  • Бізнес також закликав покращити умови ведення підприємницької діяльності та підтримати інвесторів.

Яких рішень очікує бізнес

За результатами опитування керівників компаній-членів Асоціації, головними завданнями уряду у 2026 році бізнес вважає:

  • боротьбу з корупцією – 60%;
  • проведення судової реформи та забезпечення верховенства права – 54%;
  • виконання зобов’язань України як країни-кандидата на вступ до ЄС – 36%;
  • забезпечення макроекономічної стабільності – 35%.

У ЕВА зазначають, що поява євроінтеграції серед ключових запитів бізнесу свідчить про важливість руху до членства в Європейському Союзі не лише для суспільства, а й для компаній, які працюють та інвестують в Україні.

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Десять пріоритетів для нового уряду

На основі результатів опитувань та звернень компаній Асоціація запропонувала уряду десять першочергових напрямів роботи:

  • Забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності.
  • Прискорення європейської інтеграції.
  • Дерегуляція та покращення умов ведення бізнесу.
  • Боротьба з тіньовою економікою.
  • Збереження людського капіталу та вдосконалення системи бронювання працівників.
  • Розвиток страхування воєнних ризиків і доступу бізнесу до фінансування.
  • Підтримка підприємств у прифронтових регіонах.
  • Створення умов для залучення інвестицій та післявоєнної відбудови.
  • Продовження судової реформи.
  • Регулярний діалог влади з бізнесом під час ухвалення рішень.

В Асоціації також наголосили, що економічні рішення мають ухвалюватися після консультацій із бізнесом та оцінки їхнього впливу на підприємців.

У ЕВА пообіцяли підтримку реформ

Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко зазначила, що бізнес готовий активно співпрацювати з новим урядом.

''Успішність роботи нового уряду в очах бізнесу значною мірою залежатиме від прогресу у реалізації цих пріоритетів. Робота прем’єр-міністра та уряду в умовах війни вимагатиме виваженості, прогнозованості та ефективних рішень. Одним із ключових завдань уже сьогодні є підготовка до наступної зими, і бізнес готовий зробити свій внесок, щоб країна пройшла її легше за попередню'', – заявила Анна Дерев’янко.

За її словами, Європейська Бізнес Асоціація готова й надалі надавати експертну підтримку державі та долучатися до підготовки рішень, які сприятимуть розвитку економіки, покращенню умов ведення бізнесу та просуванню України на шляху до членства в Європейському Союзі.

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