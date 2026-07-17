Чого бізнес очікує від нового уряду: ЕВА назвала топ-10 пріоритетів

Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) назвала десять пріоритетів, реалізації яких очікує від нового уряду. Серед ключових запитів бізнесу – боротьба з корупцією, судова реформа, дерегуляція та прискорення євроінтеграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську Бізнес Асоціацію.
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За результатами опитування керівників компаній-членів Асоціації, головними завданнями уряду у 2026 році бізнес вважає:
У ЕВА зазначають, що поява євроінтеграції серед ключових запитів бізнесу свідчить про важливість руху до членства в Європейському Союзі не лише для суспільства, а й для компаній, які працюють та інвестують в Україні.
На основі результатів опитувань та звернень компаній Асоціація запропонувала уряду десять першочергових напрямів роботи:
В Асоціації також наголосили, що економічні рішення мають ухвалюватися після консультацій із бізнесом та оцінки їхнього впливу на підприємців.
Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко зазначила, що бізнес готовий активно співпрацювати з новим урядом.
''Успішність роботи нового уряду в очах бізнесу значною мірою залежатиме від прогресу у реалізації цих пріоритетів. Робота прем’єр-міністра та уряду в умовах війни вимагатиме виваженості, прогнозованості та ефективних рішень. Одним із ключових завдань уже сьогодні є підготовка до наступної зими, і бізнес готовий зробити свій внесок, щоб країна пройшла її легше за попередню'', – заявила Анна Дерев’янко.
За її словами, Європейська Бізнес Асоціація готова й надалі надавати експертну підтримку державі та долучатися до підготовки рішень, які сприятимуть розвитку економіки, покращенню умов ведення бізнесу та просуванню України на шляху до членства в Європейському Союзі.