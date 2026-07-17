Чого бізнес очікує від нового уряду: ЕВА назвала топ-10 пріоритетів

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Найважливішими пріоритетами для уряду бізнес назвав боротьбу з корупцією, судову реформу та євроінтеграцію.

Асоціація запропонувала Кабміну 10 першочергових напрямів роботи.

Бізнес також закликав покращити умови ведення підприємницької діяльності та підтримати інвесторів.

Яких рішень очікує бізнес

За результатами опитування керівників компаній-членів Асоціації, головними завданнями уряду у 2026 році бізнес вважає:

боротьбу з корупцією – 60%;

проведення судової реформи та забезпечення верховенства права – 54%;

виконання зобов’язань України як країни-кандидата на вступ до ЄС – 36%;

забезпечення макроекономічної стабільності – 35%.

У ЕВА зазначають, що поява євроінтеграції серед ключових запитів бізнесу свідчить про важливість руху до членства в Європейському Союзі не лише для суспільства, а й для компаній, які працюють та інвестують в Україні.

Десять пріоритетів для нового уряду

На основі результатів опитувань та звернень компаній Асоціація запропонувала уряду десять першочергових напрямів роботи:

Забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності.

Прискорення європейської інтеграції.

Дерегуляція та покращення умов ведення бізнесу.

Боротьба з тіньовою економікою.

Збереження людського капіталу та вдосконалення системи бронювання працівників.

Розвиток страхування воєнних ризиків і доступу бізнесу до фінансування.

Підтримка підприємств у прифронтових регіонах.

Створення умов для залучення інвестицій та післявоєнної відбудови.

Продовження судової реформи.

Регулярний діалог влади з бізнесом під час ухвалення рішень.

В Асоціації також наголосили, що економічні рішення мають ухвалюватися після консультацій із бізнесом та оцінки їхнього впливу на підприємців.

У ЕВА пообіцяли підтримку реформ

Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко зазначила, що бізнес готовий активно співпрацювати з новим урядом.

''Успішність роботи нового уряду в очах бізнесу значною мірою залежатиме від прогресу у реалізації цих пріоритетів. Робота прем’єр-міністра та уряду в умовах війни вимагатиме виваженості, прогнозованості та ефективних рішень. Одним із ключових завдань уже сьогодні є підготовка до наступної зими, і бізнес готовий зробити свій внесок, щоб країна пройшла її легше за попередню'', – заявила Анна Дерев’янко.

За її словами, Європейська Бізнес Асоціація готова й надалі надавати експертну підтримку державі та долучатися до підготовки рішень, які сприятимуть розвитку економіки, покращенню умов ведення бізнесу та просуванню України на шляху до членства в Європейському Союзі.