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Чего бизнес ожидает от нового правительства: EВА назвала топ-10 приоритетов

16:50 17.07.2026 Пт
3 мин
Бизнес готов помогать, но требует реформ
aimg Анастасия Мацепа
Фото: ЭВА призвала новое правительство сосредоточиться на борьбе с коррупцией, евроинтеграции и улучшении бизнес-климата (КМУ)

Европейская бизнес ассоциация (ЕВА) назвала десять приоритетов, реализации которых ожидает от нового правительства. Среди ключевых запросов бизнеса – борьба с коррупцией, судебная реформа, дерегулирование и ускорение евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую Бизнес Ассоциацию.

Главное:

  • Важнейшими приоритетами для правительства бизнес назвал борьбу с коррупцией, судебную реформу и евроинтеграцию.
  • Ассоциация предложила Кабмину 10 первоочередных направлений работы.
  • Бизнес также призвал улучшить условия ведения предпринимательской деятельности и поддержать инвесторов.

Каких решений ожидает бизнес

По результатам опроса руководителей компаний-членов Ассоциации, главными задачами правительства в 2026 году бизнес считает:

  • борьбу с коррупцией – 60%;
  • проведение судебной реформы и обеспечение верховенства права – 54%;
  • выполнение обязательств Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС – 36%;
  • обеспечение макроэкономической стабильности – 35%.

В ЕВА отмечают, что появление евроинтеграции среди ключевых запросов бизнеса свидетельствует о важности движения в членство в Европейском Союзе не только для общества, но и для компаний, работающих и инвестирующих в Украине.

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Десять приоритетов для нового правительства

На основе результатов опросов и обращений компаний Ассоциация предложила правительству десять первоочередных направлений работы:

  • Обеспечение макроэкономической и финансовой устойчивости.
  • Ускорение европейской интеграции.
  • Дерегулирование и улучшение условий ведения бизнеса.
  • Борьба с теневой экономикой.
  • Сохранение человеческого капитала и улучшение системы бронирования работников.
  • Развитие страхования военных рисков и доступ бизнеса к финансированию.
  • Поддержка предприятий в регионах прифронтовых.
  • Создание условий для привлечения инвестиций и послевоенного восстановления.
  • Продолжение судебной реформы.
  • Регулярный диалог властей с бизнесом при принятии решений.

В Ассоциации также подчеркнули, что экономические решения должны быть приняты после консультаций с бизнесом и оценки их влияния на предпринимателей.

В ЭВА пообещали поддержку реформ

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко отметила, что бизнес готов активно сотрудничать с новым правительством.

''Успешность работы нового правительства в глазах бизнеса будет в значительной степени зависеть от прогресса в реализации этих приоритетов. Работа премьер-министра и правительства в условиях войны потребует взвешенности, прогнозируемости и эффективных решений. Одной из ключевых задач уже сегодня является подготовка к следующей зиме, и бизнес готов внести свой вклад, чтобы страна прошла ее легче предыдущей'', – заявила Анна Деревянко.

По ее словам, Европейская Бизнес Ассоциация готова и дальше оказывать экспертную поддержку государству и приобщаться к подготовке решений, которые будут способствовать развитию экономики, улучшению условий ведения бизнеса и продвижению Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

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