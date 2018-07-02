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ЧМ-2018: Сборная Хорватии по пенальти победила команду Дании

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    02.07.2018 - 00:14
Фото: игроки сборной Хорватии (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: игроки сборной Хорватии (twitter.com/HNS_CFF)

В 1/4 финала "шашечные" встретятся с командой России

Сборная Хорватии в серии пенальти победили команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.

Датская команда открыла счет на первой минуте матча после точного удара защитника Матиаса Занки Йоргенсена, однако хорватам удалось отыграться уже через три минуты благодаря голу Марио Манджукича. 

Команды сыграли вничью (1:1) и в основное время, и в дополнительное. Победитель определился в серии послематчевых пенальти - 3:2 в пользу Хорватии.

Команда Хорватии встретится в 1/4 финала чемпионата cо сборной России. Матч состоится 7 июля.

Также в четвертьфинал вышли национальные команды Франции и Уругвая, которые проведут свой матч 6 июля.

Сборная России по пенальти прошла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018 ЧМ 2018: турнирная таблица на 1 июля
Теги публикации: ЧМ-2018, Дания, Хорватия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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