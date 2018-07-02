ЧС-2018: Збірна Бельгії вирвала перемогу у Японії

У чвертьфіналі бельгійці зіграють з Бразилією

Збірна Бельгії здобула перемогу над Японією з рахунком 3:2 в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

Перший гол забив на 48 хвилині матчу забив Генки Харагучі. Через чотири хвилини Інуї Такасі подвоїв перевагу збірної Японії.

Однак збірна Бельгія зуміла переломити хід зустрічі, на 69 хвилині Ян Вертонген забив перший гол бельгійців, а на 74 хвилині відзначився вийшов на заміну Маруан Феллайні. Обидва голи були забиті ударом головою.

Переможний гол на останній хвилині матчу провів бельгієць Насер Шадлі, завершивши стрімку контратаку бельгійської збірної.

Збірна Бельгії вийшла в 1/4 фіналу ЧС-2018, де зустрінеться з командою Бразилії.

Нагадаємо, збірна Хорватії в серії пенальті перемогла команду Данії. В 1/4 фіналу чемпіонату "шашкові" зустрінуться зі збірної Росії. Матч відбудеться 7 липня. Також в чвертьфінал вийшли національні команди Франції та Уругваю, які проведуть свій матч 6 липня.