К члену штаба белорусской оппозиции пришли с обысками

К члену основного состава Координационного совета белорусской оппозиции Оксане Зарецкой пришли с обысками. Причины и основания таких следственных действий пока неизвестны.

Об этом сообщает Координационный совет Беларуси в Telegram .

Информация о следственных действиях в отношении Зарецкой пока отсутствует на сайтах силовых органов Беларуси.

"У Оксаны Зарецкой, члена основного состава Координационного совета, сейчас проходит обыск", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская выступила перед Комитетом по иностранным делам Европарламента (AFET). Она призвала ввести 4-й пакет санкций и объявить о начале разработки нового, поскольку Александр Лукашенко превращает страну "в европейскую Северную Корею".

Белорусский лидер заявила, что стратегия ЕС по наблюдению за ситуацией в Беларуси не сработала, поэтому необходимы решительные системные меры по преодолению глубокого кризиса в стране и борьбы с безнаказанностью режима Лукашенко.

Ранее Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. По ее словам, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.