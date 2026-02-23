Членство України - в інтересах Євросоюзу: у Нідерландах назвали причини
Вступ України до Європейського Союзу надасть "значного імпульсу" єдиному ринку блоку і допоможе зміцнити безпеку Європи.
Про це заявив глава Центробанку Нідерландів Олаф Слейпен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Вигоди для обох сторін
За словами Слейпена, приєднання України збільшило б населення ЄС на 45 мільйонів осіб. Він підкреслив, що це принесе Євросоюзу унікальні військові можливості та досвід, які суттєво зміцнять європейську оборону.
"Для України членство в ЄС, а також ухвалення відповідних норм, інститутів та лібералізації сприяло б економічному зростанню і процвітанню", - зазначив глава Центробанку Нідерландів.
Він також додав, що допомога Україні у відкритті дверей до членства в ЄС відповідає власним інтересам союзу, а сама Україна може стати "каталізатором змін на краще" всередині блоку.
Виклики на шляху до вступу
Водночас Слейпен наголосив, що вступ України до блоку "насамперед" потребуватиме миру.
Навіть за цієї умови шлях не буде легким через великий розмір країни, що вплине на бюджет ЄС і процес ухвалення рішень.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, наразі влада України розраховує, що її приймуть до Євросоюзу вже 1 січня 2027 року.
Як зазначала єврокомісар з розширення Марта Кос, вступ України до Європейського Союзу до 1 січня 2027 року - це амбітна, але зрозуміла мета.
За словами єврокомісара, нинішня методологія розширення створювалася для мирних часів і не враховує умов війни, тому нині в ЄС шукають шляхи для її адаптації.